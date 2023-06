Autour du recensement de l’absentéisme scolaire pendant l’Aïd : réponse à court et à long terme

Avant le 11 septembre 2001, des musulmans vivaient en France, certains priaient cinq fois par jour, d’autres pas, certains jeunaient, d’autres pas, certains se rendaient uniquement aux prières du vendredi, etc. Toute personne s’identifiant comme musulmane l’était.Aujourd’hui, vus de l’extérieur, des musulmans basculent vers une forme d’extrémisme, non pas que ce soit vrai, mais ce qui relevait autrefois d’une pratique intime se transforme en une pratique publique. Par exemple, les prières ne s’effectuent plus essentiellement dans l’intimité, dans un espace propice à la spiritualité à l’abri des regards, mais à la va-vite sous des cages d’escalier d’établissements, proche des toilettes dans un centre commercial ou dans des placards à balais. Les nouvelles technologies à disposition aujourd’hui devraient permettre d’expliquer au plus grand nombre de musulmans et de musulmanes toute la souplesse qu’offre l’islam dans nos pratiques au quotidien.Vous pouvez donc imaginer la crainte d’une personne exposée à des reportages de journalistes peu ou mal informés sur l’islam rattachant la prière rituelle à une forme d’extrémisme.Informer sur l’islam, voilà ce qu’il faut ! Certes, c’est trop nous demander. Cependant, des fonctionnaires et de toute évidence des fonctionnaires des renseignements territoriaux doivent être sensibilisés sur ce qu’est l’islam et les fêtes qui lui sont attachées.Pourquoi ? D’abord parce que visionner des documentaires sur le parcours d’islamistes n’instruit absolument pas sur l’islam. Ensuite parce que les extrémistes de tous bords politiques et religieux progressent et guettent toutes opportunités d’exploiter les colères et les déceptions. Tout va très vite avec les réseaux sociaux ! Ces extrémistes de tous bords peuvent capitaliser en conséquence.C’est pourquoi le dialogue, le rappel du droit à l’absentéisme pour fête religieuse et la réflexion, le cas échéant, avec toutes les institutions et fédérations concernées sur la manière de relayer par exemple au grand public des informations comme celle qui nous occupe sont décisifs. Les extrémistes politiques et religieux ne survivent pas dans un environnement dans lequel la concertation prospère.*****, auteure de « Noire et musulmane. Grandir dans la minorité », a été chercheuse bénévole à l’association Christian Muslim Forum.Lire aussi :