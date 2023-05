SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif La police de Toulouse accusée de faire un ciblage discriminant envers les élèves absents pour l’Aïd Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 19 Mai 2023 à 15:00









Cette année, l’Aïd el-Fitr intervenait le 21 avril. Quelques jours plus tard, le 26 avril, une centaine d’établissements scolaires de Toulouse et de ses environs, en Haute-Garonne, ont reçu un mail émanant des renseignements territoriaux – les services locaux du SCRT, le service de renseignement de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) du ministère de l’Intérieur. Il s’agissait, selon La Dépêche , de renseigner le taux d’absentéisme des élèves le jour actant fin du Ramadan., précisait le courriel envoyé par deux correspondants sécurité-école du commissariat situé à Bagatelle, un quartier populaire de Toulouse. La demande a fait réagir du côté des syndicats d’enseignants et des associations de défense des droits humains.Peu de directeurs ont répondu à la requête dénoncée comme du, a indiqué Marie-Cécile Perillat, co-secrétaire générale du syndicat départemental de la Fédération syndicale unitaire (FSU). Et de préciser à France 3 que le syndicat vérifie s’il s’agit d’une directive nationale ou d’une initiative locale.Le recteur de l’académie de Toulouse dément, de son côté, toute implication de la part de l’Éducation nationale.a déclaré Mostafa Fourar.À la Ligue des droits de l’homme (LDH) de Haute-Garonne, on s’insurge.explique Jean-François Mignard, son président.. Pour la LDH en effet, ces requêtes pourraient bien tomber sous le coup de la loi.