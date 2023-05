Absentéisme pendant l’Aïd : face aux soupçons de fichage, l'inquiétude des fédérations musulmanes

« préoccupée »

« ces faits préoccupants amènent la Grande Mosquée de Paris à demander instamment aux pouvoirs publics les éclaircissements les plus complets sur cette situation anormale, d’autant que les réponses apportées par Madame la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté paraissent insuffisantes »

« Cette demande d’évaluation porte atteinte à la liberté religieuse et jette encore une fois l’opprobre sur les musulmans de France »

« à la plus grande vigilance sur le respect de la laïcité, dans toutes ses dimensions, et au discernement le plus clair entre les pratiques religieuses musulmanes et les comportements extrémistes ».

Alors que la polémique autour d’une demande d’évaluation du taux d’absentéisme des élèves le jour de l’Aïd el-Fitr, la Grande Mosquée de Paris s’est dite, mardi 23 mai,sur les circonstances qui ont conduit plusieurs chefs d’établissements scolaires à recevoir une telle demande de la police.Bien que le ministère de l’Intérieur ait démenti tout fichage des élèves, , déclare le recteur Chems-Eddine Hafiz dans un communiqué., estime la Grande Mosquée de Paris, qui appelle les pouvoirs publics