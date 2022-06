The Lady of Heaven source de divisions, vraiment ?

The Lady of Heaven

Il est vrai que cette terreur n'est pas de notre fait, à la majorité, mais du fait d'une minorité barbare. Et pourtant, notre responsabilité à tous est engagée dès lors que l'on fait perdurer ce fantasme d'une communauté musulmane unie sur tous les plans. Un fantasme entretenu aussi par des représentants de musulmans. Ainsi, la plus importante organisation représentative des musulmans en Grande-Bretagne, The Muslim Council of Britain, avec ses responsables issus des différentes écoles de pensées islamiques considèrent le filmcomme source de divisions et prône l'unité. Mais quelle unité ? Les divisions parmi les musulmans existent depuis la mort du Prophète Muhammad. Différents courants de pensée et croyances ont émergé depuis.Oui, les musulmans sont divisés ! Ces divisions ont fait couler et continue de faire couler le sang, ces divisions remplissent des prisons et poussent à l'exil. Qualifier le filmde source de divisions laisse donc pantois.La sortie de ce film donne l'occasion à tous les musulmans de revenir sur les points de divergence afin de reconnaitre et d'accepter l'existence des différences de croyances au sein de l'islam. Des discussions intra-religieuses musclées, mais honnêtes en découleraient certainement ; lesquelles offriraient un bon entrainement à l'exercice du débat face à des sujets qualifiés d'offensants ou insultants. Les inquiétudes engendrées par notre simple présence et nos expressions de désaccord sur certains sujets diminueraient sans aucun doute.