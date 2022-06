The Lady of Heaven : un imam démis de ses fonctions de conseiller au gouvernement britannique

« heurter profondément les musulmans »

Le gouvernement britannique a décidé, samedi 11 juin, de mettre fin aux fonctions de conseil du gouvernement de Qari Asim. L’imam, qui officie à la mosquée Makkah de Leeds, est accusé d’avoir encouragé des manifestations contre le film « The Lady of Heaven » qui a suscité l’ire de fondamentalistes musulmans en Grande-Bretagne.Qari Asim, avocat de profession, avait été nommé en juillet 2019 en tant qu’expert indépendant en charge de l’élaboration d’une définition officielle de l’islamophobie dans le cadre d’un groupe de travail dédié sur le sujet. Quelques jours après la sortie du film sur grand écran au Royaume-Uni, il avait posté sur Facebook un commentaire accusant le film deet avait relayé les informations sur une manifestation à Leeds prévue le soir même., ont signifié les autorités, qui ont dénoncé une campagne contre le film ayant conduit àentre les communautés.En réponse, Qari Asim s’est défendu dimanche 12 juin dans une lettre en déclarant qu’il n’a organisé ni participé à aucune manifestation contre le film., a-t-il fait valoir, déclarant son incompréhension devant la décision des autorités. Plusieurs pays musulmans ont interdit la diffusion du film, les voici. Lire aussi :Et aussi :