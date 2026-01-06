Australie : après l'attentat antisémite de Sydney, une islamophobie galopante qui fait craindre le pire aux musulmans

« toute infraction à nos lois contre l'incitation à la haine raciale ou les discours haineux concerne tout le monde »

« La police réprimera avec la plus grande fermeté tout acte d'islamophobie au sein de notre communauté »,

« répugnants »

« Aucun leader musulman ne souhaite minimiser la douleur, la tragédie et la souffrance de la communauté juive australienne. Une crainte légitime persiste chez les dirigeants musulmans : celle que toute discussion sur l’islamophobie soit perçue comme une surenchère victimaire. Je partage cette crainte »

« Cependant, nous pouvons aborder les deux sujets, en témoignant de notre solidarité avec les communautés juives et en réaffirmant notre engagement commun envers la sécurité, la dignité et le respect mutuel. »

« Ne cautionnons pas l'œuvre des extrémistes qui veulent déchirer la société, dresser les voisins les uns contre les autres et les fidèles les uns contre les autres, forçant les gens à se replier sur eux-mêmes et à ériger des murs

Pour préserver l'intégrité de notre société, nous devons nous prémunir contre ce que Frank Furedi appelle "une culture de la peur" et suivre plutôt le sage conseil de Marie Curie : "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." »

Ce message est notamment partagé par Chris Minns, Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, qui a Sydney pour capitale.