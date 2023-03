Au Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, de belles découvertes au rendez-vous

« célébrer sa majorité »

Pour, vingt fictions et documentaires seront présentés lors de la 18e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) . Pour 13 des œuvres présentées lors de ce festival né à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, il s’agira d’avant-premières et d’inédits. Les projections sont planifiées du vendredi 10 au mardi 21 mars au cinéma dionysien L’Ecran, mais aussi dans quelques salles partenaires à Paris, Aubervilliers et à Saint-Ouen.Quelques films ont déjà été distribués en France dans cette programmation éclectique, à l'instar de « La Cour des miracles » , de Carine May et Hakim Zouhani, qui sera présenté jeudi 16 mars au cours d’une séance qui accueillera des classes de collégiens. Un film qui raconte les déboires d’une école délaissée de banlieue, confrontée à la concurrence d’un nouvel établissement scolaire flambant neuf. Ou comment éviter la fuite des bons élèves et attirer les nouveaux habitants. « Dounia et la princesse d’Alep » , un film d’animation de Marya Zarif et André Kadi, sera projeté le 19 mars. Ce dessin animé destiné au jeune public raconte la fuite des Syriens devant la guerre qui s’installe dans leur pays, le voyage vers l’inconnu, la perte et le déracinement. Un thème triste mais raconté avec délicatesse et beaucoup de poésie par sa réalisatrice, investie dans la promotion de la culture syrienne à l'étranger. Alors que « Houria », de Mounia Meddour, sort en salles le 15 mars, le film sera projeté samedi 11 mars. C’est l’histoire d’une jeune et talentueuse danseuse dans l’Algérie d’aujourd’hui, qui voit sa vie basculer à la suite d’une agression. L’occasion pour la réalisatrice Mounia Meddour de poursuivre son exploration de figures féminines confrontée aux violences humaines et politiques.