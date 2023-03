Houria, le destin d'une femme libre au rêve brisé dans l’Algérie contemporaine

Une ode aux femmes libres dans un pays corseté

Houria va se reconstruire en rencontrant un groupe de femmes handicapées dont certaines l'ont été à la suite d’événements traumatisants durant la décennie noire. Elle va les aider à s’exprimer grâce… à la danse. Une danse différente, plus contemporaine, plus ancrée dans le sol et la terre. Ce film est donc un récit de voyage intérieur, de l’anéantissement vers une renaissance personnelle.



C’est aussi une ode aux femmes libres. Houria signifie d'ailleurs liberté en arabe. Sabrina, la mère d’Houria (Rachida Brakni), est danseuse, professeure de danse et vit sans homme. « La danse se pratique en lieux privés, mais très peu en extérieur , explique Mounia Meddour. Le corps des femmes est tabou. Une femme qui danse, c’est une femme qui désire s’exprimer. Ce n’est pas anodin dans une société patriarcale et traditionnelle, avec des mœurs et des mécanismes d’honneur. »



Après son agression, Houria devient muette, une métaphore pour la réalisatrice. « Le mutisme d’Houria est symbolique de toutes ces femmes qu’on a voulu faire taire, qu’on a chassées, écartées, étouffées, humiliées et réduites au silence » , assure-t-elle. La communication va passer par le langage des signes et les corps blessés « vont se réparer par la danse signée pour trouver une sorte de liberté et de beauté ». Houria va passer d’une danse classique corsetée à un nouveau langage corporel compréhensible uniquement des femmes qui le pratiquent.



Les scènes de danse sont très bien filmées, alternant plans d’ensemble et plans serrés pour dévoiler les expressions des visages. Celui d’Houria notamment, interprétée magistralement par Lyna Khoudri (elle aussi primée du César du meilleur espoir féminin pour Papicha ), qui permet au spectateur de comprendre les sentiments qui traversent l’esprit du personnage, sa détermination aussi. Un film intense et émouvant.