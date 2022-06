Yema ouvre une fenêtre sur le cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient

« Il s’agit aussi d’offrir aux internautes une possibilité de i[« sortir de leur bulle algorithmique »

« Une possibilité de remettre en question quelques stéréotypes qui traînent dans les esprits »

« Une fois le film visionné, les internautes pourront mettre une note, déposer des commentaires et engager un débat avec les spectatrices et spectateurs qui partagent les mêmes intérêts. L’année 2022 sera une année-test pour Yema. Nous allons être à l’écoute de nos spectateurs. La programmation sera planifiée et adaptée en fonction de leurs attentes »

Les Bienheureux

Chroniques Algériennes

Timoura

Le programme des thématiques pour les mois à venir est déjà prêt : la famille, le rire, la guerre, l’amour, la religion…en proposant des contenus impossibles à visionner ailleurs., ajoute la cofondatrice. Dans un second temps, les fondatrices de Yema espèrent pouvoir proposer des séries afin d’améliorer leur attractivité.Mais Yema se veut être plus qu’une simple plateforme VOD ; elle donne également aux internautes la possibilité d’échanger et de donner leur avis sur les films., ajoute Léa Taieb.Pour ce premier mois de fonctionnement, les deux créatrices ont choisi de mettre l’Algérie à l’honneur, à l’occasion du 60e anniversaire de son indépendance. Yema diffusera le travail de cinéastes algériens et franco-algériens. Plusieurs personnalités prendront la parole pour proposer leur regard sur le cinéma algérien d’hier et d’aujourd’hui : la réalisatrice Sofia Djama (), les réalisateurs Zak Kedzi () et Azedine Kasri (), et l’historien Benjamin Stora