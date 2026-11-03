Après la venue du Pape Léon XIV en France, garder coûte que coûte le cap de la rencontre

En Seine-Saint-Denis, l’événement de la venue du Pape a été aussi l’occasion de dire combien nous désirons, comme catholiques avancer avec d’autres croyants. Ainsi, Mgr Etienne Guillet, évêque du diocèse de Saint-Denis, a eu l’initiative d’inviter des représentants religieux du département à la veillée des jeunes au stade de France, une manière de signifier la reconnaissance de cette pluralité religieuse comme une chance et une richesse.



Il a également désiré constituer une petite délégation interreligieuse de Seine-Saint-Denis pour aller rencontrer le Pape à Metz, une aventure qui restera gravée dans les cœurs de ceux et celles qui l’ont vécue. Ces initiatives qui rassemblent en préservant les différences tout en donnant un témoignage de fraternité pèsent de tout leur poids dans le contexte sociétal actuel.