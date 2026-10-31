Trappes et La Verrière debout face à la haine raciste et islamophobe, le RN sur le grill

« livré aux chiens »

« la transmission de la haine »

« grand remplacement »

« République islamique en miniature »

« repaire d’islamistes »

« Ouvrez les yeux : les discours de haine ont débordé de l'espace de l'extrême droite pour contaminer notre société toute entière. Si les digues s'effondrent les unes après les autres, ce n'est en rien le fruit du hasard »

« La France, c'est nous. (...) Vous êtes bien plus français que celles et ceux qui, par leurs discours et leurs actes, trahissent chaque jour les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Ne leur laissez pas la France, ne leur accordez pas cette victoire ! »,

« faire le choix de la République ».