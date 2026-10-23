Attentat raciste dans les Yvelines : face à la haine, nous appelons à la responsabilité et à la protection de tous

Rédigé par Collectif d'acteurs musulmans | Vendredi 23 Octobre 2026

Les attaques survenues ce vendredi 23 octobre à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, ont plongé dans l'effroi les acteurs et responsables musulmans à travers le pays. Dans une tribune exclusive que publie Saphirnews, une quarantaine d'entre ces acteurs et actrices, pour beaucoup participants au Forum de l'islam de France (Forif) appellent « à un sursaut collectif » afin de « refuser que la haine devienne une norme et que la peur dicte la vie de nos concitoyens ».