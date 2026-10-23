Attentat raciste dans les Yvelines : face à la haine, nous appelons à la responsabilité et à la protection de tous

C’est avec une profonde consternation, une immense colère et une vive inquiétude que les acteurs musulmans prennent la parole à la suite de l’attaque terroriste survenue à Trappes, qui a fait un mort, un jeune de 26 ans (que Dieu lui fasse miséricorde) et plusieurs blessés.
Nos premières pensées vont aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes traumatisées par cette violence inouïe. Notre solidarité est totale avec les Yvelinoises et les Yvelinois. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte lâche, choquant et d’une extrême gravité.
Nos premières pensées vont aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes traumatisées par cette violence inouïe. Notre solidarité est totale avec les Yvelinoises et les Yvelinois. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte lâche, choquant et d’une extrême gravité.
Un contexte de haine assumé
Alors que nous sommes encore sidérés par les assassinats d’Aboubakar Cissé et d’Hichem Miraoui, nous comptons aujourd’hui un autre mort qui a été visé uniquement pour son appartenance réelle ou supposée, à une origine ou une religion et plusieurs blessés graves.
Dans ce contexte de haine assumée, même les enfants ne sont pas épargnés. L’assaillant n’a pas hésité à prendre pour cible une jeune fille de 12 ans qui, portait un foulard sur la tête parce qu’elle sortait de la piscine. Il est difficile, dans un tel contexte, de ne pas y voir un possible lien avec la haine antimusulmane ; il appartiendra à l’enquête d’établir précisément les motivations de l’assaillant.
Notre inquiétude est d’autant plus justifiée que cette tragédie aurait compté bien plus de victimes sans l’intervention et la réactivité des forces de sécurité et des secours sur place. Nous leur exprimons notre reconnaissance pour leur mobilisation qui a permis une appréhension rapide de l’assaillant.
Dans ce contexte de haine assumée, même les enfants ne sont pas épargnés. L’assaillant n’a pas hésité à prendre pour cible une jeune fille de 12 ans qui, portait un foulard sur la tête parce qu’elle sortait de la piscine. Il est difficile, dans un tel contexte, de ne pas y voir un possible lien avec la haine antimusulmane ; il appartiendra à l’enquête d’établir précisément les motivations de l’assaillant.
Notre inquiétude est d’autant plus justifiée que cette tragédie aurait compté bien plus de victimes sans l’intervention et la réactivité des forces de sécurité et des secours sur place. Nous leur exprimons notre reconnaissance pour leur mobilisation qui a permis une appréhension rapide de l’assaillant.
Les mots ont un poids, ils transforment la haine verbale en violence physique
Au-delà de l’effroi suscité par cette attaque terroriste, nous dénonçons avec force le climat délétère qui s’installe dans notre société, alimenté par la banalisation des discours hostiles aux personnes qualifiés comme « les Arabes, les Noirs et les musulmans ».
Les propos stigmatisants, les amalgames et les appels à la haine qui circulent sur les réseaux sociaux et dans certains espaces médiatiques sans impunité, ne sont pas sans conséquences.
Lorsqu’ils désignent des populations comme des ennemis, les déshumanisent ou les rendent collectivement responsables, ils contribuent à fragiliser notre cohésion sociale et à rendre la violence plus acceptable aux yeux de certains.
Les mots ont un poids, ils transforment la haine verbale en violence physique.
Nous refusons que des personnes soient menacées, agressées ou tuées en raison de leur origine réelle ou supposée, de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur apparence.
La République ne peut tolérer que certains de ses enfants aient à craindre pour leur sécurité en raison de ce qu’ils sont ou de ce que d’autres leur prêtent comme identité.
Les propos stigmatisants, les amalgames et les appels à la haine qui circulent sur les réseaux sociaux et dans certains espaces médiatiques sans impunité, ne sont pas sans conséquences.
Lorsqu’ils désignent des populations comme des ennemis, les déshumanisent ou les rendent collectivement responsables, ils contribuent à fragiliser notre cohésion sociale et à rendre la violence plus acceptable aux yeux de certains.
Les mots ont un poids, ils transforment la haine verbale en violence physique.
Nous refusons que des personnes soient menacées, agressées ou tuées en raison de leur origine réelle ou supposée, de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur apparence.
La République ne peut tolérer que certains de ses enfants aient à craindre pour leur sécurité en raison de ce qu’ils sont ou de ce que d’autres leur prêtent comme identité.
De la nécessité d’apporter une réponse publique forte contre la banalisation de la haine
Nous appelons chacun à prendre pleinement ses responsabilités : responsables politiques, représentants des médias, acteurs des réseaux sociaux, responsables associatifs, citoyens et responsables religieux.
Il est urgent d’agir de concert, et de condamner clairement et fermement les discours racistes, les propos haineux et les appels à la violence, quels qu’en soient les auteurs.
Nous alertons les autorités sur la nécessité d’apporter une réponse publique forte pour condamner la banalisation de la haine visant les personnes arabes, noires et les musulmans, afin que la prévention et la lutte contre le racisme et les actes antimusulmans se traduisent par des actes concrets.
Il est urgent d’agir de concert, et de condamner clairement et fermement les discours racistes, les propos haineux et les appels à la violence, quels qu’en soient les auteurs.
Nous alertons les autorités sur la nécessité d’apporter une réponse publique forte pour condamner la banalisation de la haine visant les personnes arabes, noires et les musulmans, afin que la prévention et la lutte contre le racisme et les actes antimusulmans se traduisent par des actes concrets.
Un appel à un sursaut collectif
Nous demandons aux autorités compétentes de sanctionner les propos racistes et antimusulmans qui fleurissent sur les réseaux sociaux et sur certains médias.
La liberté d’expression ne saurait servir de paravent aux appels à la haine. Un tweet raciste n’est pas une simple opinion lorsque son contenu constitue une infraction : ses auteurs doivent répondre de leurs actes devant la justice.
Les signataires de cette tribune parlent d’une seule voix : ils appellent à la responsabilité, à la justice et à la protection de chaque personne, quelles que soient son origine, sa religion ou ses convictions.
Les signataires de cette tribune appellent solennellement à un sursaut collectif : nous refusons la résignation, nous refusons le silence, nous refusons que la haine devienne une norme et que la peur dicte la vie de nos concitoyens.
La liberté d’expression ne saurait servir de paravent aux appels à la haine. Un tweet raciste n’est pas une simple opinion lorsque son contenu constitue une infraction : ses auteurs doivent répondre de leurs actes devant la justice.
Les signataires de cette tribune parlent d’une seule voix : ils appellent à la responsabilité, à la justice et à la protection de chaque personne, quelles que soient son origine, sa religion ou ses convictions.
Les signataires de cette tribune appellent solennellement à un sursaut collectif : nous refusons la résignation, nous refusons le silence, nous refusons que la haine devienne une norme et que la peur dicte la vie de nos concitoyens.
Liste des signataires
Karim Benaissa – Président du Rassemblement des associations musulmanes du Val-de-Marne – RAM94
Najat Benali – Présidente de la Coordination des associations musulmanes de Paris - CAP75
Abdelaziz Abderahmane – Président du Conseil départemental du culte musulman de Seine-et-Marne – CDCM77
Ali Essebki – Union des mosquées des Hauts-de-Seine – UM92
Hassan Belmajoub – Président du Conseil départemental du culte musulman de Gironde – CDCM33
Mohamed Abachri – Président du Conseil départemental du culte musulman d’Indre-et-Loire – CDCM37
Youcef Ait Kabous - Conseil département du culte musulman du Loiret – CDCM45
Amine Nejdi – Président du Conseil départemental du culte musulman de Meurthe-et-Moselle – CDCM54
Abbes Kadi – Président de l’Union des associations musulmanes des Alpes-de-Haute-Provence – UDAM04
Bassirou Camara – Président d’ADDAM – Association de défense contre les discriminations et les actes antimusulmans
Abdenour Bastianelli – Président du Conseil national des aumôneries musulmanes en France – CNAM
Anouar Kbibech – Président du Rassemblement des musulmans de France - RMF
Azad Hedaraly – Président du Conseil Shiite de France
Mohammed Azizi – Aumônier nationale des hôpitaux pour le culte musulman
Mohammed El Mahdi Krabch – Théologien, juriste et participant au FORIF - Nîmes
Fatima Bouali – Avocate et participante au FORIF - IDF
Nawel Bahraoui – Présidente de Hozes et participante au FORIF - IDF
Virgile Van-Rampelbergh - Secrétaire général de mosquée et participant au FORIF - Seine-Maritime
Dominique Mimoun – Vice-présidente de mosquée, membre de l’Université populaire des religions et participante au FORIF - Nîmes
Melissa Sekhri – Aumônière et participante au FORIF - IDF
Dounia Boutaleb – Aumônière, référente Grand Est et participante au FORIF - Vosges
Tahar Nédromi – Président de mosquée à Montpellier et participant au FORIF - Hérault
Yacine Hilmi – Président Institut Musulman du Grand Paris – IMGP et participant du FORIF - IDF
Yourham Baddi – Centre des Lumières et participant au FORIF - IDF
Sorraya Bekkouche – Centre des Lumières et participante au FORIF - IDF
Sandrine Mayen – Membre de la société civile et participante au FORIF - Marseille
Mame Gora Diop – Cadre de l’éducation et participant au FORIF
Mohssin Bekkaoui – Acteur associatif et participant au FORIF – Montpellier
Hasan Akbulut – Président de l’Association de solidarité franco-turque, de la mosquée Yunus Emre et participant au FORIF – Bourges
Mohamed Hicham Joudat – Président de la Grande Mosquée de Metz - Moselle
Aziz Nakhil - Président de mosquée - IDF
Hafsa Loumassine – Aumônière des hôpitaux - IDF
Rachid Kamal – Trésorier de mosquée - Vosges
Hassan Ferechtian – Avocat - IDF
Hassan Chahdi – Universitaire – Lorraine
Suliman Baradji – Imam et Aumônier - IDF
Najat Benali – Présidente de la Coordination des associations musulmanes de Paris - CAP75
Abdelaziz Abderahmane – Président du Conseil départemental du culte musulman de Seine-et-Marne – CDCM77
Ali Essebki – Union des mosquées des Hauts-de-Seine – UM92
Hassan Belmajoub – Président du Conseil départemental du culte musulman de Gironde – CDCM33
Mohamed Abachri – Président du Conseil départemental du culte musulman d’Indre-et-Loire – CDCM37
Youcef Ait Kabous - Conseil département du culte musulman du Loiret – CDCM45
Amine Nejdi – Président du Conseil départemental du culte musulman de Meurthe-et-Moselle – CDCM54
Abbes Kadi – Président de l’Union des associations musulmanes des Alpes-de-Haute-Provence – UDAM04
Bassirou Camara – Président d’ADDAM – Association de défense contre les discriminations et les actes antimusulmans
Abdenour Bastianelli – Président du Conseil national des aumôneries musulmanes en France – CNAM
Anouar Kbibech – Président du Rassemblement des musulmans de France - RMF
Azad Hedaraly – Président du Conseil Shiite de France
Mohammed Azizi – Aumônier nationale des hôpitaux pour le culte musulman
Mohammed El Mahdi Krabch – Théologien, juriste et participant au FORIF - Nîmes
Fatima Bouali – Avocate et participante au FORIF - IDF
Nawel Bahraoui – Présidente de Hozes et participante au FORIF - IDF
Virgile Van-Rampelbergh - Secrétaire général de mosquée et participant au FORIF - Seine-Maritime
Dominique Mimoun – Vice-présidente de mosquée, membre de l’Université populaire des religions et participante au FORIF - Nîmes
Melissa Sekhri – Aumônière et participante au FORIF - IDF
Dounia Boutaleb – Aumônière, référente Grand Est et participante au FORIF - Vosges
Tahar Nédromi – Président de mosquée à Montpellier et participant au FORIF - Hérault
Yacine Hilmi – Président Institut Musulman du Grand Paris – IMGP et participant du FORIF - IDF
Yourham Baddi – Centre des Lumières et participant au FORIF - IDF
Sorraya Bekkouche – Centre des Lumières et participante au FORIF - IDF
Sandrine Mayen – Membre de la société civile et participante au FORIF - Marseille
Mame Gora Diop – Cadre de l’éducation et participant au FORIF
Mohssin Bekkaoui – Acteur associatif et participant au FORIF – Montpellier
Hasan Akbulut – Président de l’Association de solidarité franco-turque, de la mosquée Yunus Emre et participant au FORIF – Bourges
Mohamed Hicham Joudat – Président de la Grande Mosquée de Metz - Moselle
Aziz Nakhil - Président de mosquée - IDF
Hafsa Loumassine – Aumônière des hôpitaux - IDF
Rachid Kamal – Trésorier de mosquée - Vosges
Hassan Ferechtian – Avocat - IDF
Hassan Chahdi – Universitaire – Lorraine
Suliman Baradji – Imam et Aumônier - IDF