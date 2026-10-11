Sur le vif Primaire de la gauche socialiste : Glucksmann l'emporte haut la main sur une ligne anti-Mélenchon Rédigé par Lina Farelli | Dimanche 11 Octobre 2026









La mobilisation a été au rendez-vous malgré les turbulences. Environ 120 000 personnes ont voté entre vendredi 9 et dimanche 11 octobre en dépit d'une cyberattaque, qui a contraint les organisateurs à prolonger le vote électronique d'une journée. Un chiffre honorable pour une primaire fermée, choisie par les militants socialistes en juillet dernier à 55,5 %, même si l'on reste loin des millions d'électeurs de la primaire citoyenne de 2011.



Au-delà des chiffres, c'est une ligne politique qui gagne. Raphaël Glucksmann a fait de la rupture avec La France insoumise (LFI) un marqueur central de sa campagne. Lors des négociations sur les règles du scrutin, il avait même réclamé que soit inscrite l'absence d'accord avec LFI pour les législatives, avant que la direction socialiste n'obtienne le retrait de cette mention. Les électeurs de la primaire ont tranché en sa faveur : une large majorité a choisi un candidat très clairement opposé à Jean-Luc Mélenchon, au détriment d'Olivier Faure, longtemps associé à la stratégie d'union de



Reste à transformer l'essai. Ce vote clarifie l'offre socialiste, mais il acte aussi une fracture durable à gauche, à six mois d'une présidentielle prévue les 18 avril et 2 mai 2027.



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Présidentielle 2027 : la longue liste des candidats déclarés et des prétendants à l'Elysée C'est un plébiscite. L'eurodéputé Place publique Raphaël Glucksmann a été désigné candidat à la présidentielle de la gauche sociale-démocrate avec environ 66 % des voix, dès le premier tour. Loin derrière, le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, subit un revers sévère en obtenant 14 % des suffrages. Ce dernier devance Ségolène Royal (7 %), Emmanuel Maurel et Jérôme Guedj (6 % chacun).La mobilisation a été au rendez-vous malgré les turbulences. Environ 120 000 personnes ont voté entre vendredi 9 et dimanche 11 octobre en dépit d'une cyberattaque, qui a contraint les organisateurs à prolonger le vote électronique d'une journée. Un chiffre honorable pour une primaire fermée, choisie par les militants socialistes en juillet dernier à 55,5 %, même si l'on reste loin des millions d'électeurs de la primaire citoyenne de 2011.Au-delà des chiffres, c'est une ligne politique qui gagne. Raphaël Glucksmann a fait de la rupture avec La France insoumise (LFI) un marqueur central de sa campagne. Lors des négociations sur les règles du scrutin, il avait même réclamé que soit inscrite l'absence d'accord avec LFI pour les législatives, avant que la direction socialiste n'obtienne le retrait de cette mention. Les électeurs de la primaire ont tranché en sa faveur : une large majorité a choisi un candidat très clairement opposé à Jean-Luc Mélenchon, au détriment d'Olivier Faure, longtemps associé à la stratégie d'union de la NUPES puis du Nouveau Front populaire. Reste à transformer l'essai. Ce vote clarifie l'offre socialiste, mais il acte aussi une fracture durable à gauche, à six mois d'une présidentielle prévue les 18 avril et 2 mai 2027.Lire aussi :







