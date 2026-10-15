Le cheminement spirituel : trois dérives qui nous éloignent de Dieu

Celui qui aspire à imiter le Prophète, paix et salut sur lui, et à marcher vers Dieu sur ses pas ne cherche pas seulement à mettre en place un ensemble de pratiques ; il cherche une orientation intérieure, une cohérence entre le cœur, l’intelligence et l’action pour se conformer profondément et authentiquement au modèle prophétique. Mais ce cheminement, qui est à la fois rectitude et élévation, peut être entravé par des dérives très souvent subtiles. Elles ne sont pas toujours des fautes évidentes. Elles prennent parfois l’apparence du bien. Elles rassurent surtout l’ego tout en éloignant du modèle prophétique et de la piété véritable.
Agir sans nourrir sa vie spirituelle
La première dérive est celle d’un activisme dépourvu de piété et dénué de savoir. Agir donne en effet le sentiment d’exister. Être engagé ou « pratiquant » assure une forme d’image publique et un « statut » social qui devient convoité. Se mobiliser donne l’illusion d’un pouvoir d’influence et ramène à soi et à l’ego, qui aime ce sentiment.
Pourtant, lorsque l’action n’est pas questionnée par un travail sur soi dans la solitude de la nuit et les moments de retraite avec Dieu et qu’elle n’est plus irriguée par une vie intérieure exigeante, elle devient agitation et un voile puissant. Le cœur s’endurcit, la langue se durcit, l’intention se trouble. On parle au nom de la vérité, mais l’on ne veille plus sur sa propre vérité intérieure. Le Prophète n’a jamais séparé l’action de la purification, ni l’engagement social du travail exigeant et inlassable sur soi. Il priait longuement la nuit alors qu’il portait le poids d’une communauté le jour. Lorsque l’action dépasse la piété, elle finit par se nourrir d’orgueil ; lorsqu’elle n’est pas guidée par le savoir, elle produit plus de confusion que d’impact réel.
Pourtant, lorsque l’action n’est pas questionnée par un travail sur soi dans la solitude de la nuit et les moments de retraite avec Dieu et qu’elle n’est plus irriguée par une vie intérieure exigeante, elle devient agitation et un voile puissant. Le cœur s’endurcit, la langue se durcit, l’intention se trouble. On parle au nom de la vérité, mais l’on ne veille plus sur sa propre vérité intérieure. Le Prophète n’a jamais séparé l’action de la purification, ni l’engagement social du travail exigeant et inlassable sur soi. Il priait longuement la nuit alors qu’il portait le poids d’une communauté le jour. Lorsque l’action dépasse la piété, elle finit par se nourrir d’orgueil ; lorsqu’elle n’est pas guidée par le savoir, elle produit plus de confusion que d’impact réel.
une spiritualité coupée du monde
À l’opposé, une seconde dérive guette, qui constitue l’autre versant de la première dérive : l'action consistant à une fuite du monde et une complaisance dans les actes de piété qui excluent l’engagement au service des autres. Cette pratique de retrait n’a jamais été un aspect authentique du modèle prophétique, même si se retirer peut être un moment nécessaire et indispensable. Mais transformer l’isolement en idéal permanent est une déformation, voire une régression.
Le Prophète ne s’est pas enfermé dans la grotte de Hira ; il en est sorti pour transformer la société. La spiritualité authentique ne consiste pas à s’absenter du monde, mais à y demeurer comme témoin, sans s’y dissoudre. Fuir les tensions sociales, les injustices, les responsabilités collectives au nom de la pureté intérieure est une tentation confortable. On préserve son cœur, croit-on, en évitant l’épreuve du réel. Or le cœur ne se purifie pas dans la seule contemplation ; il se purifie aussi dans la patience, l’endurance, l’effort et la miséricorde exercée envers les hommes. Une spiritualité qui se coupe de la société finit par se couper de la mission prophétique elle-même.
Le Prophète ne s’est pas enfermé dans la grotte de Hira ; il en est sorti pour transformer la société. La spiritualité authentique ne consiste pas à s’absenter du monde, mais à y demeurer comme témoin, sans s’y dissoudre. Fuir les tensions sociales, les injustices, les responsabilités collectives au nom de la pureté intérieure est une tentation confortable. On préserve son cœur, croit-on, en évitant l’épreuve du réel. Or le cœur ne se purifie pas dans la seule contemplation ; il se purifie aussi dans la patience, l’endurance, l’effort et la miséricorde exercée envers les hommes. Une spiritualité qui se coupe de la société finit par se couper de la mission prophétique elle-même.
Savoir sans se transformer
La troisième dérive est plus subtile encore : l’intellectualisme, qui consiste à confondre l’accumulation de concepts et la transformation de l’être. On mémorise, on analyse, on commente, on compare les courants de pensée, on maîtrise les concepts et les distinctions fines au sein des différentes écoles ; mais le cœur demeure inchangé, ignorant des vérités spirituelles. La connaissance devient alors un capital symbolique, un outil de gloire ou de domination dans le débat, une source de satisfaction personnelle.
Or le savoir prophétique est d’abord un savoir qui éclaire l’âme. Il rend plus humble, plus attentif, plus scrupuleux vis-à-vis de ses propres défauts. Lorsque l’intelligence n’est plus au service de la réforme intérieure, elle devient une forteresse qui protège l’ego. On parle de Dieu sans plus éprouver de crainte révérencielle ni d’amour à Son égard.
Or le savoir prophétique est d’abord un savoir qui éclaire l’âme. Il rend plus humble, plus attentif, plus scrupuleux vis-à-vis de ses propres défauts. Lorsque l’intelligence n’est plus au service de la réforme intérieure, elle devient une forteresse qui protège l’ego. On parle de Dieu sans plus éprouver de crainte révérencielle ni d’amour à Son égard.
La voie prophétique : l’équilibre entre action, piété et savoir
Entre l’agitation militante, la fuite mystique et l’orgueil intellectuel, la voie prophétique demeure un équilibre exigeant. Elle unit l’action à la piété, la présence au monde à la profondeur intérieure, la connaissance à l’humilité. Elle refuse les excès qui flattent l’ego sous couvert de spiritualité. Elle ne cherche ni la visibilité permanente, ni la disparition confortable, ni la supériorité savante.
L’ascension vers Dieu n’est ni une course extérieure, ni une retraite permanente, ni une performance intellectuelle. Elle est un travail patient sur l’intention, un ajustement constant entre ce que l’on croit, ce que l’on sait et ce que l’on fait. C’est dans cette cohérence, fragile mais sincère, que se dessine l’imitation véritable : marcher dans le monde, le cœur tourné vers Dieu, l’esprit éclairé et l’âme vigilante.
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Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).
Lire aussi :
Le retour à l’intelligence de la gratitude, un chemin de guérison spirituelle de notre époque
La spiritualité, vecteur d’une paix intérieure et universelle
L’ascension vers Dieu n’est ni une course extérieure, ni une retraite permanente, ni une performance intellectuelle. Elle est un travail patient sur l’intention, un ajustement constant entre ce que l’on croit, ce que l’on sait et ce que l’on fait. C’est dans cette cohérence, fragile mais sincère, que se dessine l’imitation véritable : marcher dans le monde, le cœur tourné vers Dieu, l’esprit éclairé et l’âme vigilante.
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Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).
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