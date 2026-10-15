Le cheminement spirituel : trois dérives qui nous éloignent de Dieu

À l’opposé, une seconde dérive guette, qui constitue l’autre versant de la première dérive : l'action consistant à une fuite du monde et une complaisance dans les actes de piété qui excluent l’engagement au service des autres. Cette pratique de retrait n’a jamais été un aspect authentique du modèle prophétique, même si se retirer peut être un moment nécessaire et indispensable. Mais transformer l’isolement en idéal permanent est une déformation, voire une régression.



Le Prophète ne s’est pas enfermé dans la grotte de Hira ; il en est sorti pour transformer la société. La spiritualité authentique ne consiste pas à s’absenter du monde, mais à y demeurer comme témoin, sans s’y dissoudre. Fuir les tensions sociales, les injustices, les responsabilités collectives au nom de la pureté intérieure est une tentation confortable. On préserve son cœur, croit-on, en évitant l’épreuve du réel. Or le cœur ne se purifie pas dans la seule contemplation ; il se purifie aussi dans la patience, l’endurance, l’effort et la miséricorde exercée envers les hommes. Une spiritualité qui se coupe de la société finit par se couper de la mission prophétique elle-même.