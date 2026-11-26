Sur le vif « Unis sous le même drapeau » : l'histoire de la vidéo qui a valu à Tibo InShape une action de l'extrême droite (vidéo) Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 26 Novembre 2026









Des fumigènes tricolores ont été déposés devant sa propriété, accompagnés de panneaux sur lesquels on pouvait lire « Tibo la France ne sera jamais islamique » , avec le dessin barré d'une tête voilée aux couleurs nationales. Le mouvement toulousain Furie Tolosa a revendiqué l'action sur ses réseaux sociaux. Les faits, survenus vers 9h30 en l'absence du Youtubeur, ont été qualifiés de « provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine ou de la religion » , et la police judiciaire de Biarritz cherche à identifier les auteurs.



Pour comprendre cette affaire, il faut revenir deux semaines en arrière. Le 11 novembre, Tibo InShape et la coach sportive Leïla Zidani publient une courte séquence légendée « Unis sous le même drapeau ». On y voit le Youtubeur accrocher un drapeau français dans une salle de sport ; la coach lui fait signe de le lui donner, puis remplace son voile noir par le tissu tricolore. Les deux créateurs de contenus se saluent ensuite la main sur le cœur.



La date de publication, jour de commémoration de l'Armistice, met le feu aux poudres. Sous la vidéo, les commentaires hostiles s'accumulent, certains internautes allant jusqu'à le surnommer « Tibo InShallah » . Le député RN Julien Odoul dénonce une provocation, tandis que l'eurodéputée Marion Maréchal lui adresse un long texte accusant la vidéo de servir le « prosélytisme islamiste » dans le sport.



Dès le lendemain, et face à l'ampleur des réactions, Tibo InShape publie une mise au point. « On m'a accusé de ne pas être patriote, d'être un traître. Déjà, mettons les choses au clair. Je ne pense pas avoir à recevoir des leçons de patriotisme de qui que ce soit » , avait-il lancé. Assurant avoir toujours combattu le racisme et toute forme de discrimination, il présente sa vidéo comme « un message positif dans ces temps de division, pour appeler à l’unité et pour célébrer cette France qui nous permet de vivre ensemble malgré nos différences » . Le coach réitère en ce sens son opposition à « Laissez Leïla tranquille dans les commentaires. » L'influenceur Tibo InShape, suivi par près de 27 millions d'abonnés sur YouTube, a porté plainte après une action menée devant son domicile à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, revendiquée par un groupuscule identitaire, a fait savoir, mardi 24 novembre, le parquet de Bayonne.Des fumigènes tricolores ont été déposés devant sa propriété, accompagnés de panneaux sur lesquels on pouvait lire, avec le dessin barré d'une tête voilée aux couleurs nationales. Le mouvement toulousain Furie Tolosa a revendiqué l'action sur ses réseaux sociaux. Les faits, survenus vers 9h30 en l'absence du Youtubeur, ont été qualifiés de, et la police judiciaire de Biarritz cherche à identifier les auteurs.Pour comprendre cette affaire, il faut revenir deux semaines en arrière. Le 11 novembre, Tibo InShape et la coach sportive Leïla Zidani publient une courte séquence légendéeOn y voit le Youtubeur accrocher un drapeau français dans une salle de sport ; la coach lui fait signe de le lui donner, puis remplace son voile noir par le tissu tricolore. Les deux créateurs de contenus se saluent ensuite la main sur le cœur.La date de publication, jour de commémoration de l'Armistice, met le feu aux poudres. Sous la vidéo, les commentaires hostiles s'accumulent, certains internautes allant jusqu'à le surnommer. Le député RN Julien Odoul dénonce une provocation, tandis que l'eurodéputée Marion Maréchal lui adresse un long texte accusant la vidéo de servir le « prosélytisme islamiste » dans le sport.Dès le lendemain, et face à l'ampleur des réactions, Tibo InShape publie une mise au point., avait-il lancé. Assurant avoir toujours combattu le racisme et toute forme de discrimination, il présente sa vidéo comme. Le coach réitère en ce sens son opposition à l'interdiction du voile dans le sport. Seule concession : le choix du 11-Novembre, qu'il dit ne pas avoir prémédité, tout en soulignant que des soldats de toutes origines et confessions sont morts pour la France. Avant de demander enfin à ses abonnés :









