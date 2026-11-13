Les dates du Ramadan 2027 annoncées avec l'Aïd el-Fitr, place aux explications

Afin de mieux comprendre les dates du Ramadan 1448/2027 annoncées par le Conseil théologique musulman de France (CTMF), voici des explications précises concernant la visibilité du nouveau croissant lunaire.
Quand débute le mois du Ramadan 1448/2027 ?
La conjonction lunaire aura lieu le samedi 6 février 2027 à 16h56, heure de Paris.
Ce jour-là, l’observation du nouveau croissant sera impossible partout dans le monde, en raison du délai insuffisant entre la conjonction et le coucher du Soleil.
En revanche, le dimanche 7 février, le nouveau croissant pourra être observé dans la quasi-totalité des pays musulmans, soit à l’aide d’instruments optiques comme le télescope, soit directement à l’œil nu, lorsque les conditions météorologiques le permettront.
Par conséquent, le lundi 8 février 2027, annoncé par le CTMF comme premier jour du Ramadan, devrait coïncider, inchaAllah, avec le début du jeûne dans un grand nombre de pays musulmans, y compris ceux qui se fondent sur l’observation du croissant lunaire.
Nous pouvons donc espérer une large convergence entre les musulmans concernant le début du Ramadan cette année.
Ce jour-là, l’observation du nouveau croissant sera impossible partout dans le monde, en raison du délai insuffisant entre la conjonction et le coucher du Soleil.
En revanche, le dimanche 7 février, le nouveau croissant pourra être observé dans la quasi-totalité des pays musulmans, soit à l’aide d’instruments optiques comme le télescope, soit directement à l’œil nu, lorsque les conditions météorologiques le permettront.
Par conséquent, le lundi 8 février 2027, annoncé par le CTMF comme premier jour du Ramadan, devrait coïncider, inchaAllah, avec le début du jeûne dans un grand nombre de pays musulmans, y compris ceux qui se fondent sur l’observation du croissant lunaire.
Nous pouvons donc espérer une large convergence entre les musulmans concernant le début du Ramadan cette année.
A quelle date est prévu l'Aïd el-Fitr 1448/2027 ?
La conjonction lunaire aura lieu le lundi 8 mars 2027 à 10h30, heure de Paris.
Ce jour-là, l’observation du nouveau croissant ne sera pas possible dans une grande partie du monde, notamment en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. En revanche, elle sera possible dans certaines régions d’Amérique du Nord et du Pacifique, soit à l’aide d’un télescope, soit à l’œil nu dans les zones les plus favorables, lorsque les conditions météorologiques le permettront.
Ainsi, les musulmans qui suivent les calculs astronomiques fondés sur la possibilité d’observation du croissant à l’échelle mondiale célébreront l’Aïd al-Fitr le mardi 9 mars 2027, conformément à la date annoncée par le CTMF et aux calendriers adoptés notamment en Turquie et par plusieurs organisations musulmanes d’Europe et d’Amérique du Nord.
En revanche, les pays et les communautés qui exigent une observation locale du nouveau croissant devraient compléter les 30 jours du Ramadan et célébrer l’Aïd le mercredi 10 mars, puisque le croissant ne sera pas observable dans leurs régions le lundi 8 mars.
Ce jour-là, l’observation du nouveau croissant ne sera pas possible dans une grande partie du monde, notamment en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. En revanche, elle sera possible dans certaines régions d’Amérique du Nord et du Pacifique, soit à l’aide d’un télescope, soit à l’œil nu dans les zones les plus favorables, lorsque les conditions météorologiques le permettront.
Ainsi, les musulmans qui suivent les calculs astronomiques fondés sur la possibilité d’observation du croissant à l’échelle mondiale célébreront l’Aïd al-Fitr le mardi 9 mars 2027, conformément à la date annoncée par le CTMF et aux calendriers adoptés notamment en Turquie et par plusieurs organisations musulmanes d’Europe et d’Amérique du Nord.
En revanche, les pays et les communautés qui exigent une observation locale du nouveau croissant devraient compléter les 30 jours du Ramadan et célébrer l’Aïd le mercredi 10 mars, puisque le croissant ne sera pas observable dans leurs régions le lundi 8 mars.
Quelques précédents avec l'Arabie saoudite
Il convient néanmoins de rappeler plusieurs précédents concernant l’Arabie saoudite. Depuis 2019, à plusieurs reprises, les autorités saoudiennes ont annoncé le commencement d’un nouveau mois lunaire dès le lendemain de la conjonction, dans des conditions astronomiques comparables à celles prévues pour le 8 mars 2027.
Dans ces situations, la visibilité du nouveau croissant était prévue principalement dans certaines régions d’Amérique du Nord et du Pacifique, à des heures tardives en temps universel, parfois après minuit, voire vers 3h42 UTC. Pendant ce temps, à La Mecque, la Lune se couchait seulement quelques minutes après le Soleil, dans des conditions astronomiquement incompatibles avec son observation même avec un télescope.
Voici quatre précédents (des sept dernières années) :
* 4 juin 2019 : premier jour de Chawwâl et fête de l’Aïd al-Fitr, annoncés par l’Arabie saoudite.
* 7 juin 2024 : premier jour de Dhul-Hijjah, mois du pèlerinage, dont dépend la date de l’Aïd al-Adha.
* 30 mars 2025 : premier jour de Chawwâl et fête de l’Aïd al-Fitr.
* 18 février 2026 : premier jour du mois de Ramadan.
Dans ces quatre cas, les dates annoncées par l’Arabie saoudite ont coïncidé avec celles retenues par le CTMF, malgré des méthodes officiellement différentes pour déterminer le commencement des mois lunaires.
Dans ces situations, la visibilité du nouveau croissant était prévue principalement dans certaines régions d’Amérique du Nord et du Pacifique, à des heures tardives en temps universel, parfois après minuit, voire vers 3h42 UTC. Pendant ce temps, à La Mecque, la Lune se couchait seulement quelques minutes après le Soleil, dans des conditions astronomiquement incompatibles avec son observation même avec un télescope.
Voici quatre précédents (des sept dernières années) :
* 4 juin 2019 : premier jour de Chawwâl et fête de l’Aïd al-Fitr, annoncés par l’Arabie saoudite.
* 7 juin 2024 : premier jour de Dhul-Hijjah, mois du pèlerinage, dont dépend la date de l’Aïd al-Adha.
* 30 mars 2025 : premier jour de Chawwâl et fête de l’Aïd al-Fitr.
* 18 février 2026 : premier jour du mois de Ramadan.
Dans ces quatre cas, les dates annoncées par l’Arabie saoudite ont coïncidé avec celles retenues par le CTMF, malgré des méthodes officiellement différentes pour déterminer le commencement des mois lunaires.
Vers une possible convergence des dates en 2027 ?
Il ne s’agit évidemment pas d’affirmer que l’Arabie saoudite applique les mêmes critères astronomiques que le CTMF ou la Turquie, mais simplement de constater cette concordance à plusieurs reprises.
Or, les conditions astronomiques prévues pour le lundi 8 mars 2027 sont comparables à celles de ces précédents : à La Mecque, la Lune se couchera environ huit minutes après le Soleil, sans possibilité astronomique d’observer le nouveau croissant.
Si une annonce semblable à celles des années précédentes devait se reproduire, l’Arabie saoudite et les communautés qui suivent ses décisions pourraient également célébrer l’Aïd Al-Fitr le mardi 9 mars 2027.
Dans cette hypothèse, une très large majorité des musulmans de France pourrait célébrer l’Aïd le même jour, inchaAllah, tandis que les communautés attachées à l’observation locale du croissant pourraient retenir le mercredi 10 mars.
Ainsi, une large convergence autour du mardi 9 mars 2027 demeure possible inchaAllah, sans que l’on puisse préjuger des décisions qui seront prises par les différentes autorités religieuses.
Qu’Allah nous permette d’accueillir ce mois béni dans l’unité et la sérénité.
*****
Mohamed Najah est théologien et membre du Conseil théologique musulman de France (CTMF).
Lire aussi :
Ramadan 2027 : quelles dates pour le début et la fin du mois de jeûne en France et ailleurs ?
Or, les conditions astronomiques prévues pour le lundi 8 mars 2027 sont comparables à celles de ces précédents : à La Mecque, la Lune se couchera environ huit minutes après le Soleil, sans possibilité astronomique d’observer le nouveau croissant.
Si une annonce semblable à celles des années précédentes devait se reproduire, l’Arabie saoudite et les communautés qui suivent ses décisions pourraient également célébrer l’Aïd Al-Fitr le mardi 9 mars 2027.
Dans cette hypothèse, une très large majorité des musulmans de France pourrait célébrer l’Aïd le même jour, inchaAllah, tandis que les communautés attachées à l’observation locale du croissant pourraient retenir le mercredi 10 mars.
Ainsi, une large convergence autour du mardi 9 mars 2027 demeure possible inchaAllah, sans que l’on puisse préjuger des décisions qui seront prises par les différentes autorités religieuses.
Qu’Allah nous permette d’accueillir ce mois béni dans l’unité et la sérénité.
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Mohamed Najah est théologien et membre du Conseil théologique musulman de France (CTMF).
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