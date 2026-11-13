Les dates du Ramadan 2027 annoncées avec l'Aïd el-Fitr, place aux explications

La conjonction lunaire aura lieu le lundi 8 mars 2027 à 10h30, heure de Paris.



Ce jour-là, l’observation du nouveau croissant ne sera pas possible dans une grande partie du monde, notamment en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. En revanche, elle sera possible dans certaines régions d’Amérique du Nord et du Pacifique, soit à l’aide d’un télescope, soit à l’œil nu dans les zones les plus favorables, lorsque les conditions météorologiques le permettront.



Ainsi, les musulmans qui suivent les calculs astronomiques fondés sur la possibilité d’observation du croissant à l’échelle mondiale célébreront l’Aïd al-Fitr le mardi 9 mars 2027, conformément à la date annoncée par le CTMF et aux calendriers adoptés notamment en Turquie et par plusieurs organisations musulmanes d’Europe et d’Amérique du Nord.



En revanche, les pays et les communautés qui exigent une observation locale du nouveau croissant devraient compléter les 30 jours du Ramadan et célébrer l’Aïd le mercredi 10 mars, puisque le croissant ne sera pas observable dans leurs régions le lundi 8 mars.