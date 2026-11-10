Sur le vif Pétition contre CNews : la commission des affaires culturelles ferme la porte à un débat dédié Rédigé par Lina Farelli | Mardi 10 Novembre 2026









Président de la commission et rapporteur du texte, Alexandre Portier (LR) avait plaidé pour le classement dès l'ouverture des discussions. Il a estimé que le sujet ne relevait pas des compétences de la commission, mais plutôt de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), et souhaite plutôt l'organisation, en séance publique, d'un grand débat sur l'avenir de la presse, la liberté d'expression, la régulation des médias, les ingérences étrangères et le poids des réseaux sociaux.



Les clivages ont suivi les lignes politiques. La gauche souhaitait un débat dans l'hémicycle, tandis que la droite et l'extrême droite ont défendu le classement, y voyant le risque d'un précédent dangereux pour les médias.



Déposé en juin dernier par un particulier sur la plateforme de l'Assemblée, le texte compare la chaîne d'information à une machine de propagande. Restée discrète pendant des mois, la pétition a connu un brusque essor après



Le dossier n'est pas totalement refermé pour autant. Le classement met fin à la collecte de signatures, mais tout député dispose de huit jours pour réclamer un débat en séance publique.



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Supprimer CNews de l’audiovisuel français : une pétition refait surface après l’attentat de Trappes Réunie mardi 10 novembre, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a choisi de classer, par 28 voix contre 25, la pétition réclamant la suppression de CNews , soutenue par plus d'un million de signataires sur le site de l'Assemblée. Un scrutin serré, qui se joue à trois voix.Président de la commission et rapporteur du texte, Alexandre Portier (LR) avait plaidé pour le classement dès l'ouverture des discussions. Il a estimé que le sujet ne relevait pas des compétences de la commission, mais plutôt de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), et souhaite plutôt l'organisation, en séance publique, d'un grand débat sur l'avenir de la presse, la liberté d'expression, la régulation des médias, les ingérences étrangères et le poids des réseaux sociaux.Les clivages ont suivi les lignes politiques. La gauche souhaitait un débat dans l'hémicycle, tandis que la droite et l'extrême droite ont défendu le classement, y voyant le risque d'un précédent dangereux pour les médias.Déposé en juin dernier par un particulier sur la plateforme de l'Assemblée, le texte compare la chaîne d'information à une machine de propagande. Restée discrète pendant des mois, la pétition a connu un brusque essor après l'attentat raciste de Trappes le 23 octobre. Elle a dépassé les 500 000 signatures début novembre, seuil à partir duquel le règlement de l'Assemblée permet d'organiser un débat dans l'hémicycle, à condition que les signataires viennent d'au moins 30 départements.Le dossier n'est pas totalement refermé pour autant. Le classement met fin à la collecte de signatures, mais tout député dispose de huit jours pour réclamer un débat en séance publique.Lire aussi :







