A Marseille, un homme condamné pour avoir glorifié l’attentat de Trappes

Il voulait, disait-il, prendre la relève de l'auteur de l'attentat raciste perpétré à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines. Trois jours après l’attaque, un Marseillais de 45 ans a lancé en direct sur TikTok des menaces contre les musulmans. La justice lui a répondu sans attendre.
Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné, mercredi 28 octobre, Fabrice B. à seize mois d’emprisonnement, dont huit avec sursis, pour apologie du terrorisme. La partie ferme pourra toutefois être purgée sous bracelet électronique. L’affaire a été jugée en comparution immédiate.
Au cours de son live, le prévenu disait vouloir « massacrer » des musulmans et glorifiait le geste de Kévin T., l’auteur présumé de l’attaque. Il déclarait vouloir devenir « le nouveau Kevin », en annonçant un passage à l’acte pour le jeudi 29 octobre. C’est un signalement sur la plateforme Pharos, qui recense les contenus illicites en ligne, qui a permis aux enquêteurs de l’identifier et de l'arrêter.
Le profil du prévenu tranche avec la violence de ses propos. Isolé, vivant de l’allocation adulte handicapé après des emplois de disc-jockey ou d’agent de sécurité sur le port, il n’avait aucun antécédent judiciaire et n’était connu ni de la police ni des services de renseignement.
À l’audience, l'homme, en suivi psychiatrique depuis 2020 et ayant arrêté son traitement voici deux mois, a affirmé n’avoir jamais frappé personne et a expliqué « énormément regretter d’avoir dit des choses aussi ignobles ». Dans ses réquisitions, la procureure, Mathilde Fontaine, a estimé que « le climat ambiant compliqué ne justifie en rien de tels agissements », déplorant « la banalisation d’un discours qui amène à un passage à l’acte tôt ou tard ».
Cette condamnation en rappelle une autre en Martinique. Le tribunal de Fort-de-France a condamné cette semaine un habitant de Sainte-Luce, à un an de prison dont huit mois ferme pour apologie du terrorisme, après des messages racistes dans lesquels il appelait à « plus de Kevin » en France.
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Les Yvelines sous le choc après « un attentat terroriste raciste », ce qu'il faut savoir, les réactions
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Au cours de son live, le prévenu disait vouloir « massacrer » des musulmans et glorifiait le geste de Kévin T., l’auteur présumé de l’attaque. Il déclarait vouloir devenir « le nouveau Kevin », en annonçant un passage à l’acte pour le jeudi 29 octobre. C’est un signalement sur la plateforme Pharos, qui recense les contenus illicites en ligne, qui a permis aux enquêteurs de l’identifier et de l'arrêter.
Le profil du prévenu tranche avec la violence de ses propos. Isolé, vivant de l’allocation adulte handicapé après des emplois de disc-jockey ou d’agent de sécurité sur le port, il n’avait aucun antécédent judiciaire et n’était connu ni de la police ni des services de renseignement.
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