Attentat de Trappes : après la minute de silence, de vives tensions à l'Assemblée nationale

La tension a culminé lorsque le président du groupe RN, Sébastien Chenu, a pris la parole sous les huées. Plusieurs députés de gauche ont alors quitté la salle. L’élu a présenté ses condoléances à la famille de la victime, mais il a surtout dénoncé un « concours de fake news » et une récupération politicienne de la part de la gauche, LFI en premier lieu. Une dénonciation à laquelle s'est joint... le chef du gouvernement qui, au-delà même de renvoyer dos à dos le RN et LFI, est allé jusqu'à reprocher à la gauche de se lever contre la prise de parole d'élus de l'extrême droite, jugés responsables dans le climat de haine ambiant dans le pays.



Le même jour, le RN a annoncé poursuivre Le Monde en diffamation, le quotidien ayant d’abord affirmé que des tracts du parti avaient été retrouvés dans la voiture du tueur, une information finalement démentie par le Parquet national antiterroriste (Pnat). Dans son communiqué, le parti refuse qu’on cherche à lui « faire endosser la responsabilité d’actes abominables » .



Pour ses adversaires, cette riposte judiciaire permet au RN de se poser en victime et d’esquiver la question qu’ils lui adressent : celle du rôle de ses discours, des années durant, dans le climat qui a précédé l’attaque. Comme Ali Rabeh, des dizaines de responsables de gauche dénoncent la responsabilité de l’extrême droite, RN en tête. Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, est de ceux qui ont prévenu que sans réaction, « l’attentat raciste de Trappes ne sera pas le dernier ».