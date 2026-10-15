Psycho Emna : « Mon partenaire a épousé une autre femme pour avoir des enfants » Rédigé par Abdelnour Zahrali | Vendredi 16 Octobre 2026





Bonjour,



Je suis en relation depuis quatre ans, j'ai 50 ans et mon partenaire, 40. J'ai des enfants de mon précédent mari. Mon partenaire rêve d'avoir des enfants, moi je ne peux plus en avoir.



Il a récemment épousé une femme de son pays par tradition et culture afin d’avoir des enfants. Il dit qu'il n'a pas le choix, qu’il ne l'aime pas (j’ai quand même des doutes) et que c'était le seul moyen d'être père (vu son âge avancé).



On s'aime, il ne veut pas me quitter. On ne vit pas ensemble. On est tous deux musulmans.



J'ai du mal à le quitter. Il me demande si j’arriverais à supporter cette situation et à l’accepter ! Il veut que notre relation reste cachée aux yeux de nos familles et de mes enfants. Je ne veux plus être dans l’ombre, j’ai envie d’être heureuse et que ma famille soit au courant. C’est très difficile pour moi. En bref, je deviens la maîtresse dans cette relation et ce n’est pas ce que je veux. Je lui ai fait comprendre qu’il était marié officiellement, auquel cas il doit prendre une décision pour nous… Il ne sait pas quoi répondre et je pense qu’il veut tout me mettre sur le dos, que c’est à moi de faire un choix !!



Pour l’instant, sa femme est au pays et il ne sait pas si, un jour, il la fera venir ou non. Pour l’instant, son seul désir consiste à avoir des enfants.



J’ai vraiment besoin de conseils s’il vous plait, je suis vraiment déprimée et triste… Merci pour votre soutien.

Abdelnour Zahrali, psychanalyste Bonjour Emna,



Je partage votre tristesse quant à cette situation douloureuse et inconfortable.



Si vous le permettez, je ne suis pas d’accord avec cette idée que ce serait à lui de décider quelque chose. D’une certaine manière, il l’a fait : il veut des enfants, il s’est marié pour cela et il vous propose la clandestinité et l’inconfort. Il vous reviendrait maintenant, il me semble, de décider ce que vous souhaitez pour vous-même. La situation dans laquelle vous vous trouvez vis-à-vis de cet homme ne résulte pas d’une entente, d’une négociation, elle vous est imposée, avec ses conséquences.



N’est-ce pas à vous désormais de vous demander si vous acceptez cette situation ou pas, si vous pouvez la supporter ou non ? Elle est contraire à ce que vous souhaitez, c’est-à-dire une relation au grand jour. Êtes-vous prête à renoncer à votre désir et à vous conformer à celui de cet homme ? Quel est votre désir au juste ? Voulez-vous garder cet homme à n’importe quel prix ? Êtes-vous en mesure de soutenir dans ces conditions son désir d’être père ?



Il est difficile de s’interroger ainsi et de prendre des décisions, mais il semble qu’il vaut mieux décider pour soi-même que de laisser les autres le faire à notre place, non ?



Je vous souhaite du courage. Une telle situation est lourde. Il serait souhaitable d’être accompagnée par un-e thérapeute de confiance, ce qui permettrait l’expression d’une parole libre et d’obtenir un certain recul sur soi-même.





La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com







