À propos de la rubrique « POINTS DE VUE » Les textes de cette rubrique sont signés par des contributeurs extérieurs. Ils expriment leurs opinions et non celles de la rédaction. Partagez votre point de vue en commentaire ou en écrivant à la rédaction via le formulaire de contact Servir l’humanité : l’essence même de l’islam Rédigé par Leila Belarbi | Vendredi 27 Novembre 2026









Les enseignements de l’islam sont vastes et touchent à de nombreux aspects de la vie. S’il est impossible de tous les aborder ici, certains principes fondamentaux permettent néanmoins de mieux comprendre l’esprit et la philosophie de cette religion. Parmi eux, le service à l’humanité occupe une place essentielle. Fondé sur la compassion, la bienveillance et le respect d’autrui, il révèle une dimension de l’islam qui mérite d’être davantage connue.



Cette dimension se manifeste à travers l’engagement de femmes et d’hommes qui, souvent dans l’ombre, consacrent une part considérable de leur vie, parfois même leur existence entière, à venir en aide aux autres. Leur dévouement puise sa source dans des enseignements qui font du soulagement de la souffrance humaine une véritable responsabilité religieuse. Car en islam, la foi ne se limite pas aux actes de culte. Elle engage également le croyant dans sa relation avec les autres, au point que servir l’humanité est considéré comme une forme d’adoration de Dieu. À l’approche de l’élection présidentielle de 2027 , l’islam occupe une nouvelle fois une place dans le débat public français. La laïcité, le port du voile, la liberté religieuse ou encore la place de l’islam dans la société suscitent de nombreuses discussions, parfois accompagnées de préjugés et d’idées reçues. Mais au milieu de ces débats, une question essentielle mérite d’être posée : que connaît-on réellement des enseignements de l’islam ?Les enseignements de l’islam sont vastes et touchent à de nombreux aspects de la vie. S’il est impossible de tous les aborder ici, certains principes fondamentaux permettent néanmoins de mieux comprendre l’esprit et la philosophie de cette religion. Parmi eux, le service à l’humanité occupe une place essentielle. Fondé sur la compassion, la bienveillance et le respect d’autrui, il révèle une dimension de l’islam qui mérite d’être davantage connue.Cette dimension se manifeste à travers l’engagement de femmes et d’hommes qui, souvent dans l’ombre, consacrent une part considérable de leur vie, parfois même leur existence entière, à venir en aide aux autres. Leur dévouement puise sa source dans des enseignements qui font du soulagement de la souffrance humaine une véritable responsabilité religieuse. Car en islam, la foi ne se limite pas aux actes de culte. Elle engage également le croyant dans sa relation avec les autres, au point que servir l’humanité est considéré comme une forme d’adoration de Dieu.

La vie humaine, une valeur fondamentale en islam « Vous êtes le meilleur peuple, suscité pour le bien de l’humanité ; vous enjoignez ce qui est bien, vous interdisez le mal… »



Cet enseignement, le Saint Prophète Muhammad, paix et salut sur lui, l’a lui-même incarné tout au long de sa vie. Il accordait une attention particulière aux plus faibles et aux plus démunis, rappelant que leur venir en aide constituait un moyen de se rapprocher de Dieu. Il enseignait également l’importance de nourrir ceux qui ont faim, de prendre soin des malades et de soulager les difficultés d’autrui. Sa compassion ne se limitait pas à ses proches ou à ses compagnons : elle s’étendait à tous les êtres humains.



Son exemple rappelle que la foi ne peut se limiter aux pratiques religieuses, mais doit également se manifester dans la manière dont chacun traite son prochain. Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, cinquième Calife et chef spirituel de la communauté musulmane ahmadiyya, rappelle régulièrement dans ses discours que la foi doit se traduire par des actes concrets de compassion et de service envers autrui, sans distinction de religion, d'origine ou de nationalité.



À l'occasion du centenaire de la mosquée Fazl à Londres, en octobre 2026, il a notamment rappelé l'importance de respecter



Sa Sainteté avait également développé cette vision lors de l'inauguration de l'hôpital Nasir, au Guatemala, le 23 octobre 2018, à l'occasion d'une réception réunissant quelque 800 dignitaires et invités représentant 20 pays. Devant cette assemblée, il avait expliqué que le service à l'humanité trouve directement ses fondements dans les enseignements du Saint Coran. Il avait notamment souligné que la compassion ne consiste pas seulement à venir en aide à ceux qui le demandent. Elle implique également de reconnaître les souffrances, même silencieuses, et d'être prêt à faire des sacrifices pour les soulager. Car il ne suffit pas de ne pas faire de mal à son prochain : il faut aussi chercher activement à lui faire du bien. Le Saint Coran accorde une valeur immense à la vie humaine. Dans son chapitre 5, la sourate Al-Maïda, il enseigne que sauver une vie revient à sauver l’humanité entière. Mais cette responsabilité ne se limite pas à ne pas porter atteinte à autrui. Elle implique également de protéger sa dignité, de se préoccuper de son bien-être et de chercher à soulager ses souffrances. Le Saint Coran rappelle ainsi, dans son troisième chapitre :Cet enseignement, le Saint Prophète Muhammad, paix et salut sur lui, l’a lui-même incarné tout au long de sa vie. Il accordait une attention particulière aux plus faibles et aux plus démunis, rappelant que leur venir en aide constituait un moyen de se rapprocher de Dieu. Il enseignait également l’importance de nourrir ceux qui ont faim, de prendre soin des malades et de soulager les difficultés d’autrui. Sa compassion ne se limitait pas à ses proches ou à ses compagnons : elle s’étendait à tous les êtres humains.Son exemple rappelle que la foi ne peut se limiter aux pratiques religieuses, mais doit également se manifester dans la manière dont chacun traite son prochain. Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, cinquième Calife et chef spirituel de la communauté musulmane ahmadiyya, rappelle régulièrement dans ses discours que la foi doit se traduire par des actes concrets de compassion et de service envers autrui, sans distinction de religion, d'origine ou de nationalité.À l'occasion du centenaire de la mosquée Fazl à Londres, en octobre 2026, il a notamment rappelé l'importance de respecter les droits de ses voisins, de faire preuve de loyauté envers son pays et de vivre en paix avec tous. Cette responsabilité envers autrui, profondément ancrée dans les enseignements de l'islam, ne se limite pas à la vie quotidienne. Elle s'étend également à l'engagement humanitaire et au soulagement de la souffrance humaine.Sa Sainteté avait également développé cette vision lors de l'inauguration de l'hôpital Nasir, au Guatemala, le 23 octobre 2018, à l'occasion d'une réception réunissant quelque 800 dignitaires et invités représentant 20 pays. Devant cette assemblée, il avait expliqué que le service à l'humanité trouve directement ses fondements dans les enseignements du Saint Coran. Il avait notamment souligné que la compassion ne consiste pas seulement à venir en aide à ceux qui le demandent. Elle implique également de reconnaître les souffrances, même silencieuses, et d'être prêt à faire des sacrifices pour les soulager. Car il ne suffit pas de ne pas faire de mal à son prochain : il faut aussi chercher activement à lui faire du bien.

Une compassion qui ne cherche aucune récompense Dans le chapitre 76 du Coran, il est question de croyants qui nourrissent l’indigent, l’orphelin et le captif uniquement par amour pour Dieu, sans attendre ni récompense ni remerciements. Au cours de ce même discours au Guatemala, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a également rappelé les paroles de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, considéré par ses fidèles comme le Messie Promis et l’Imam Mahdi, et fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya : « Traitez toute la création de Dieu avec l’amour profond que vous réservez à vos proches. Traitez l’humanité comme la mère traite son enfant. N’aidez pas autrui avec l’intention de profiter de lui plus tard ou pour obtenir un service en retour. »



Ces paroles révèlent toute la profondeur de son enseignement. À travers l’amour d’une mère pour son enfant, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad décrit une compassion sincère et désintéressée, qui ne dépend d’aucune récompense ni reconnaissance.



Servir autrui suppose alors bien plus que de répondre à un besoin matériel : c’est se préoccuper véritablement de son bien-être, jusqu’à considérer ses difficultés comme si elles nous touchaient personnellement. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad exprimait lui-même cette sensibilité avec une intensité remarquable. Il expliquait que, s’il entendait une personne en détresse alors qu’il accomplissait sa prière obligatoire, son désir profond serait d’interrompre celle-ci pour lui venir en aide et lui témoigner toute l’affection possible.



Ces paroles révèlent la place immense qu’il accordait au soulagement de la souffrance humaine. Elles montrent combien la relation avec Dieu et les responsabilités envers les êtres humains sont étroitement liées. Il enseignait ainsi que servir l’humanité constitue en soi une forme d’adoration de Dieu.

Une foi qui se traduit en actes Ces enseignements, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad les mettait lui-même en pratique. À Qadian, en Inde, où les habitants disposaient de peu de moyens médicaux, il avait étudié la médecine traditionnelle afin de leur venir en aide. Il distribuait des remèdes aux habitants du village et des environs, sans distinction de religion, d’origine ou de condition sociale, et gratuitement aux plus démunis. À travers cet engagement, il démontrait que la compassion ne devait pas rester un idéal, mais se traduire par des actes concrets au service de l’humanité.



Cet héritage continue d’inspirer la communauté musulmane ahmadiyya, notamment à travers ses engagements dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’aide humanitaire. L’hôpital Nasir, au Guatemala, en constitue une illustration particulièrement significative. Construit par Humanity First, une organisation humanitaire fondée par la communauté musulmane ahmadiyya, cet établissement a été conçu pour permettre à la population locale de bénéficier de soins médicaux de qualité, sans distinction de religion, d’origine ou de condition sociale.



Lors de son inauguration, Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad a rappelé que l’intégralité des revenus générés par l’hôpital serait réinvestie au Guatemala, afin notamment de faciliter l’accès aux soins des plus démunis, à tarif réduit ou gratuitement. Aucun bénéfice ne serait envoyé à l’étranger. Au-delà de la construction d’un établissement médical, ce projet illustre une conception profonde du service à l’humanité : soulager la souffrance, sans discrimination et sans rechercher d’avantage personnel.



Le service à l’humanité ne se limite d’ailleurs pas à répondre aux besoins immédiats. Il cherche également à permettre aux personnes les plus vulnérables de retrouver leur autonomie, de vivre dignement et de construire un avenir meilleur. Ainsi, servir l’humanité ne se résume pas à accomplir des actions ponctuelles. C’est un engagement qui peut devenir une véritable manière de vivre sa foi.

Une responsabilité envers l’humanité Dans un monde où la solitude, la précarité et les difficultés touchent tant de personnes, ces enseignements rappellent combien l’attention portée aux autres peut contribuer à rendre notre société plus humaine.



Le service à l’humanité, tel que l’enseigne l’islam, dépasse les différences de croyances, d’origines et de cultures. Il invite chacun à dépasser ses intérêts personnels pour contribuer au bien-être collectif et préserver la dignité de chaque être humain. Car l’islam ne demande pas seulement de respecter la vie humaine. Il appelle aussi à en prendre soin.



À l’heure où l’islam est souvent abordé à travers les controverses et les idées reçues, découvrir cette dimension essentielle permet de porter un autre regard sur ses enseignements et de mieux comprendre la place qu’ils accordent à la compassion et au respect d’autrui. Une philosophie que résume la devise de la communauté musulmane ahmadiyya : « Amour pour tous, haine pour personne. »



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Leila Belarbi est vice-présidente de l'association Lajna Imaillah France.







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