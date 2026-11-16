Les musulmans de France évoluent depuis plusieurs années dans un climat de plus en plus tendu. Trop souvent, ils subissent une histoire qu’ils ne racontent pas, une réalité qu’ils n’écrivent pas eux-mêmes. Instrumentalisés dans les débats publics, érigés en boucs émissaires, ils servent souvent à détourner l’attention des vrais problèmes et surtout des mécanismes de domination à l’œuvre dans la société.
À cela s’ajoute une autre réalité, plus difficile à regarder mais tout aussi essentielle : une part de la marginalisation est également nourrie de l’intérieur. Certains membres de la communauté contribuent, souvent inconsciemment peut-être, à entretenir une image négative. Une religiosité superficielle, plaquée sur des contextes étrangers, rigide et sans racines locales, alimente la rupture plus qu’elle ne nourrit le lien. Elle empêche l’émergence d’une présence spirituelle, citoyenne, culturelle et économique pleinement incarnée, riche et créatrice de sens.
S’ajoutent à cela des maux bien réels : défaillances éducatives, fractures familiales, difficultés d’accès à la formation, perte de repères. Une partie de la jeunesse musulmane, fragilisée, dérive dans les trafics, les incivilités, les addictions ou le repli identitaire. Confrontée à des tensions identitaires profondes, elle oscille entre sentiment de rejet et tentation du rejet.
À cela s’ajoute une autre réalité, plus difficile à regarder mais tout aussi essentielle : une part de la marginalisation est également nourrie de l’intérieur. Certains membres de la communauté contribuent, souvent inconsciemment peut-être, à entretenir une image négative. Une religiosité superficielle, plaquée sur des contextes étrangers, rigide et sans racines locales, alimente la rupture plus qu’elle ne nourrit le lien. Elle empêche l’émergence d’une présence spirituelle, citoyenne, culturelle et économique pleinement incarnée, riche et créatrice de sens.
S’ajoutent à cela des maux bien réels : défaillances éducatives, fractures familiales, difficultés d’accès à la formation, perte de repères. Une partie de la jeunesse musulmane, fragilisée, dérive dans les trafics, les incivilités, les addictions ou le repli identitaire. Confrontée à des tensions identitaires profondes, elle oscille entre sentiment de rejet et tentation du rejet.
Pris entre plusieurs extrêmes
Exclus au nom d’une certaine laïcité, marginalisés au nom d’un islam dévoyé, manipulés au nom d’un pseudo-nationalisme exacerbé ou stigmatisés pour des faits de délinquance, les musulmans de France peinent à trouver une voie claire.
Comment, alors, sortir de ce climat de repli, de suspicion, de confusion, de malaise ? Comment casser les logiques stériles qui condamnent aussi bien les jeunes que les moins jeunes à l’impuissance sociale et morale ?
Comment, alors, sortir de ce climat de repli, de suspicion, de confusion, de malaise ? Comment casser les logiques stériles qui condamnent aussi bien les jeunes que les moins jeunes à l’impuissance sociale et morale ?
Trois pièges à éviter
Le premier piège, c’est la victimisation. Il ne s’agit pas de nier les injustices subies ni la nécessité de défendre ses droits, mais de refuser de s’y laisser enfermer. La victimisation enferme dans une posture de plainte qui dispense de tout effort de lucidité ou de transformation.
Se poser en victime, c’est souvent plus simple que de se poser les bonnes questions, que d’agir. Cette posture nourrit une forme de paresse intellectuelle et spirituelle, une complaisance avec soi-même qui empêche de saisir la complexité du monde. Or, on ne construit pas sa dignité sur le ressentiment.
Le courage exige de sortir de cette logique pour assumer sa part de responsabilité dans le changement individuel et collectif.
Le deuxième piège, c’est la posture défensive. Toujours sur la retenue, toujours sur la justification. Cette attitude, souvent issue du réflexe victimaire, empêche toute projection positive. Il faut au contraire adopter une attitude proactive au sens noble du terme, basée sur une citoyenneté assumée, qui cherche la contribution, la création de valeur, le dialogue et l’engagement. Cela suppose aussi de briser les barrières psychologiques, mentales et culturelles qui freinent la participation réelle à la société.
Le troisième piège, c’est la crispation identitaire et religieuse. Nourrie par des discours réducteurs et rétrogrades – présents notamment dans certains courants d’inspiration salafiste – qui présentent la société comme fondamentalement hostile, cette posture isole, radicalise et stérilise toute possibilité de vivre-ensemble. Elle installe un mur là où il faut bâtir des ponts. Cette vision appauvrit l’islam, en le réduisant à une série d’interdits déconnectés du réel, et empêche tout ancrage fécond dans le tissu social français.
Se poser en victime, c’est souvent plus simple que de se poser les bonnes questions, que d’agir. Cette posture nourrit une forme de paresse intellectuelle et spirituelle, une complaisance avec soi-même qui empêche de saisir la complexité du monde. Or, on ne construit pas sa dignité sur le ressentiment.
Le courage exige de sortir de cette logique pour assumer sa part de responsabilité dans le changement individuel et collectif.
Le deuxième piège, c’est la posture défensive. Toujours sur la retenue, toujours sur la justification. Cette attitude, souvent issue du réflexe victimaire, empêche toute projection positive. Il faut au contraire adopter une attitude proactive au sens noble du terme, basée sur une citoyenneté assumée, qui cherche la contribution, la création de valeur, le dialogue et l’engagement. Cela suppose aussi de briser les barrières psychologiques, mentales et culturelles qui freinent la participation réelle à la société.
Le troisième piège, c’est la crispation identitaire et religieuse. Nourrie par des discours réducteurs et rétrogrades – présents notamment dans certains courants d’inspiration salafiste – qui présentent la société comme fondamentalement hostile, cette posture isole, radicalise et stérilise toute possibilité de vivre-ensemble. Elle installe un mur là où il faut bâtir des ponts. Cette vision appauvrit l’islam, en le réduisant à une série d’interdits déconnectés du réel, et empêche tout ancrage fécond dans le tissu social français.
Vers une présence lucide et contributive
Ce dont les musulmans de France ont besoin aujourd’hui, c’est d’une vision stratégique qui transforme les revendications et l’indignation en action constructive. Une vision qui assume les tensions et les contradictions de la société, sans naïveté mais sans aigreur. Une vision tournée vers l’éducation, la culture, la citoyenneté, l’entrepreneuriat, l’excellence morale et la responsabilité collective.
Ce travail est de longue haleine. Il demande de la patience, du courage, de l’humilité et une exigence constante. Mais c’est par ce chemin, celui de la participation constructive, de la présence apaisée, du refus des extrêmes, que pourra émerger une génération de femmes et d’hommes debout, enracinés, utiles et respectés.
C’est cette voie qui ouvre vers l’émancipation, la contribution et la dignité.
*****
Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).
Lire aussi :
Regards sur la France actuelle : au-delà des crispations identitaires
La mécanique du soupçon, l'engrenage de la haine : quand l'islam devient un instrument de conquête du pouvoir
Les musulmans de France n'ont pas à passer un examen de nationalité à chaque présidentielle
Ce travail est de longue haleine. Il demande de la patience, du courage, de l’humilité et une exigence constante. Mais c’est par ce chemin, celui de la participation constructive, de la présence apaisée, du refus des extrêmes, que pourra émerger une génération de femmes et d’hommes debout, enracinés, utiles et respectés.
C’est cette voie qui ouvre vers l’émancipation, la contribution et la dignité.
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Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).
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