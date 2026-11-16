Le premier piège, c’est la victimisation. Il ne s’agit pas de nier les injustices subies ni la nécessité de défendre ses droits, mais de refuser de s’y laisser enfermer. La victimisation enferme dans une posture de plainte qui dispense de tout effort de lucidité ou de transformation.



Se poser en victime, c’est souvent plus simple que de se poser les bonnes questions, que d’agir. Cette posture nourrit une forme de paresse intellectuelle et spirituelle, une complaisance avec soi-même qui empêche de saisir la complexité du monde. Or, on ne construit pas sa dignité sur le ressentiment.



Le courage exige de sortir de cette logique pour assumer sa part de responsabilité dans le changement individuel et collectif.



Le deuxième piège, c’est la posture défensive. Toujours sur la retenue, toujours sur la justification. Cette attitude, souvent issue du réflexe victimaire, empêche toute projection positive. Il faut au contraire adopter une attitude proactive au sens noble du terme, basée sur une citoyenneté assumée, qui cherche la contribution, la création de valeur, le dialogue et l’engagement. Cela suppose aussi de briser les barrières psychologiques, mentales et culturelles qui freinent la participation réelle à la société.



Le troisième piège, c’est la crispation identitaire et religieuse. Nourrie par des discours réducteurs et rétrogrades – présents notamment dans certains courants d’inspiration salafiste – qui présentent la société comme fondamentalement hostile, cette posture isole, radicalise et stérilise toute possibilité de vivre-ensemble. Elle installe un mur là où il faut bâtir des ponts. Cette vision appauvrit l’islam, en le réduisant à une série d’interdits déconnectés du réel, et empêche tout ancrage fécond dans le tissu social français.