À propos de la rubrique « POINTS DE VUE » Les textes de cette rubrique sont signés par des contributeurs extérieurs. Ils expriment leurs opinions et non celles de la rédaction. Partagez votre point de vue en commentaire ou en écrivant à la rédaction via le formulaire de contact La mécanique du soupçon, l'engrenage de la haine : quand l'islam devient un instrument de conquête du pouvoir Rédigé par Youssouf Omarjee | Mercredi 4 Novembre 2026





Il est des stratégies politiques qui ne disent pas leur nom. Elles ne commencent ni par une déclaration de guerre ni par un appel explicite à la haine. Elles s'installent plus insidieusement, dans les interstices du débat public, à travers des mots soigneusement choisis, des amalgames savamment entretenus et des peurs méthodiquement ravivées. Elles avancent masquées derrière les exigences de la République, invoquent la laïcité pour mieux désigner des citoyens, convoquent la sécurité pour nourrir la suspicion et prétendent défendre l'unité nationale en cultivant les fractures qui la menacent.



C'est ainsi que s'enclenche la mécanique du soupçon. D'abord, on interroge une présence. Puis on questionne une pratique. Ensuite, on suggère une incompatibilité. Enfin, on transforme une religion en problème politique et ses fidèles en suspects collectifs. À force de répétition, l'exception devient une représentation, l'amalgame devient une évidence et la suspicion finit par se présenter comme une forme de lucidité.



Mais depuis quand la lucidité consiste-t-elle à confondre des individus avec une identité ? Depuis quand la République autorise-t-elle que des citoyens soient sommés de démontrer leur innocence au seul motif de leur appartenance religieuse supposée ?

Voici comment une question religieuse peut devenir un instrument de diversion politique La mécanique est redoutable parce qu'elle repose sur une inversion fondamentale : ce n'est plus à celui qui accuse d'apporter la preuve, mais à celui qui est désigné de dissiper le soupçon. Ce n'est plus le discours qui doit être justifié, mais la présence de celui qu'il désigne. Ce n'est plus l'amalgame qui est interrogé, mais le citoyen qui en devient la cible.



Et lorsque cette mécanique s'emballe, elle ouvre la voie à l'engrenage de la haine.



Le soupçon appelle la peur. La peur réclame des réponses simplistes. Les réponses simplistes désignent des responsables commodes. Les responsables commodes deviennent des boucs émissaires. Et les boucs émissaires finissent par être présentés comme la cause de toutes les difficultés que la société peine à résoudre.



Voilà comment une question religieuse peut devenir un instrument de diversion politique. Voilà comment les inquiétudes légitimes d'une population confrontée à la précarité, à l'insécurité, aux inégalités ou à la perte de confiance peuvent être détournées vers une cible identitaire. Voilà comment l'on substitue à la complexité du réel la facilité d'un adversaire désigné.



Il est tellement plus facile d'accuser une religion que de résoudre une crise sociale. Tellement plus commode de désigner une population que de rendre des comptes sur les politiques publiques. Tellement plus rentable, parfois, de réveiller les peurs que de construire des réponses.

La République, un cadre commun dans lequel des identités différentes peuvent coexister librement À l'approche d'une élection présidentielle, cette tentation devient particulièrement dangereuse. Car lorsque la conquête du pouvoir se nourrit de la désignation d'un ennemi intérieur, le débat démocratique cesse progressivement d'être une confrontation de projets pour devenir une compétition dans la fabrication des inquiétudes.



L'islam devient alors un objet électoral. Les musulmans, une variable de campagne. Leur existence, un sujet de polémique. Leur citoyenneté, une question que certains s'autorisent à remettre en débat.



Mais il faut avoir le courage de poser cette question : que révèle une démocratie lorsque l'on peut gagner des voix en faisant d'une partie de ses citoyens une inquiétude permanente pour les autres ?



Que révèle une République lorsque la liberté de conscience, pourtant garantie par ses principes, devient une liberté conditionnelle, soumise à la nécessité de rassurer ceux qui doutent de votre appartenance nationale ?



Que révèle une société lorsque des femmes et des hommes qui travaillent, étudient, entreprennent, élèvent leurs enfants, respectent les lois et participent à la vie collective doivent encore prouver qu'ils sont pleinement français ?



La République n'est pas une identité à laquelle il faudrait ressembler. Elle est un cadre commun dans lequel des identités différentes peuvent coexister librement. Elle ne demande pas aux citoyens de se ressembler pour être égaux. Elle leur garantit de ne pas être moins libres, moins respectés ou moins légitimes en raison de leurs convictions.

Quand la liberté de citoyens dérange parfois les entrepreneurs de la division La laïcité n'est pas une arme dirigée contre les croyants. Elle est une garantie de liberté pour tous. Elle protège la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de conviction et de vivre ses convictions dans le respect de la loi. Elle ne saurait devenir le prétexte à une surveillance permanente des consciences, ni l'instrument d'une suspicion ciblée.



Il faut ici rappeler une vérité élémentaire, mais trop souvent oubliée : critiquer une religion n'est pas discriminer ses fidèles ; combattre une idéologie n'autorise pas à suspecter une population ; défendre la République n'exige pas de désigner des citoyens comme ses ennemis.



La distinction est fondamentale. Elle est même la condition d'un débat démocratique digne de ce nom.



Car les musulmans ne constituent pas un bloc. Ils ne partagent ni les mêmes convictions politiques, ni les mêmes aspirations sociales, ni les mêmes sensibilités philosophiques. Certains sont conservateurs, d'autres progressistes. Certains sont pratiquants, d'autres ne le sont pas. Certains votent à gauche, d'autres à droite, d'autres encore choisissent de ne pas voter.



Ils sont des citoyens libres. Et leur liberté politique ne saurait être confisquée par ceux qui prétendent parler en leur nom, pas davantage que par ceux qui prétendent décider à leur place de leur compatibilité avec la nation.



Il n'existe pas de vote musulman qui serait naturellement acquis à un candidat. Il existe des femmes et des hommes qui évaluent des programmes, des engagements, des comportements et des résultats. Ils jugent les candidats à l'aune de leurs préoccupations, de leurs valeurs et de leurs espérances. Ils ont le droit de soutenir, de contester, de changer d'avis et de choisir librement.



C'est précisément cette liberté qui dérange parfois les entrepreneurs de la division : un citoyen qui pense par lui-même échappe aux assignations. Un citoyen qui refuse les injonctions déjoue les stratégies de captation. Un citoyen qui choisit son vote en conscience rappelle que la démocratie n'est pas une propriété privée.

La mécanique du soupçon fragilise la République elle-même La véritable question n'est donc pas de savoir si les musulmans seraient suffisamment républicains aux yeux de ceux qui les interrogent sans cesse. Elle est de savoir si ceux qui les interrogent acceptent réellement l'universalité des principes qu'ils invoquent.



Car l'égalité ne se mesure pas à la manière dont une majorité traite ceux qui lui ressemblent. Elle se mesure à la manière dont elle protège ceux qu'elle comprend moins, ceux qu'elle connaît moins et ceux qu'elle serait tentée de tenir à distance.



La fraternité ne se proclame pas dans les discours. Elle se vérifie dans les actes. Elle exige que l'on refuse de transformer les différences en hiérarchies, les convictions en présomptions et les appartenances en frontières.



Et c'est ici que la mécanique du soupçon révèle sa véritable nature : elle ne se contente pas de fragiliser les musulmans. Elle fragilise la République elle-même.



Car une République qui tolère que certains citoyens soient durablement désignés comme suspects finit par affaiblir la confiance qui la fonde. Une démocratie qui banalise les amalgames prépare le terrain à des discriminations qu'elle prétendra ensuite combattre. Une société qui accepte que la haine soit un instrument de conquête politique finit par en payer le prix collectif.



La haine ne s'arrête jamais exactement là où ceux qui l'ont entretenue avaient prévu qu'elle s'arrêterait.



Elle commence par une différence que l'on exagère. Elle se poursuit par une peur que l'on instrumentalise. Elle s'installe dans des mots que l'on banalise. Elle se nourrit de silences que l'on interprète comme des consentements. Et elle finit par produire une société dans laquelle chacun se demande qui sera le prochain à devoir justifier son existence.



Voilà pourquoi il faut refuser cette mécanique, non par naïveté, non par complaisance, non par renoncement à la critique, mais par fidélité à l'exigence démocratique.

La France n'a pas besoin d'une présidentielle qui transforme ses citoyens en suspects



À ceux qui prétendent que la fermeté exige la stigmatisation, opposons la rigueur du droit. À ceux qui prétendent que la sécurité exige la suspicion collective, opposons l'exigence de justice. À ceux qui prétendent que l'unité nationale exige l'effacement des différences, opposons la force d'une citoyenneté partagée.



Et à ceux qui voudraient faire de l'islam un sujet électoral permanent, posons cette question qui devrait traverser toute la campagne présidentielle de 2027 : quel avenir commun prétend-on construire lorsque l'on commence par expliquer à une partie de ses citoyens qu'ils constituent un problème à résoudre ?



La France n'a pas besoin d'une présidentielle qui transforme ses citoyens en suspects. Elle a besoin d'une présidentielle qui les rassemble autour de réponses concrètes à leurs difficultés, d'une ambition collective et d'une promesse d'égalité réellement tenue. Car le soupçon est la première pierre de l'exclusion. La haine en est l'architecture. Et l'instrumentalisation politique en est parfois le maître d'œuvre.



Mais il existe une autre voie : celle de la vérité contre l'amalgame, de la justice contre l'arbitraire, de la fraternité contre la division et de la citoyenneté contre les assignations.



Une voie dans laquelle nul n'aurait à choisir entre sa foi et sa patrie, entre ses convictions et sa citoyenneté, entre sa différence et sa dignité.



Une voie dans laquelle la République ne demanderait pas à certains de prouver qu'ils lui appartiennent, mais garantirait à tous qu'ils y ont pleinement leur place.



Car une République qui a besoin de fabriquer des suspects pour conquérir le pouvoir n'est pas une République qui se renforce. C'est une République qui doute d'elle-même. Et une démocratie qui nourrit la haine pour gagner une élection risque de perdre bien davantage que des voix : elle risque de perdre son âme.



*****

Youssouf Omarjee est membre fondateur du collectif Musulmans engagés pour le respect et la concorde par l'inclusion dans l'île de La Réunion (Merci 974).



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