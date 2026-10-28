Supprimer CNews de l’audiovisuel français : une pétition refait surface après l’attentat de Trappes

« pas une chaîne d’information. C’est une machine de propagande »

« le paillasson du régulé ».

« une pièce tombée du canapé ».

« L'Arcom peut retirer unilatéralement une convention TNT en cas de récidive. CNews est la définition du récidiviste. (...) Une fréquence publique, ça se mérite, ça ne se souille pas. »

« dissolution ».