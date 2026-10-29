Hérault : Lodève fait bloc autour de sa mosquée après de graves menaces islamophobes

Un oiseau mort sur le seuil, et des propos haineux tracés en rouge pour dire aux musulmans qu’ils n’ont plus leur place en France. C’est ce qu’ont découvert avec stupeur, mardi 27 octobre, les fidèles de Lodève (Hérault), en arrivant à leur mosquée. Parmi les ignobles inscriptions figurait « Islam dehors », ainsi que la formule « la valise ou le cercueil ».
Le contexte national alourdit encore le choc. Quelques jours plus tôt, une fusillade raciste a frappé Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, coûtant la vie à Pengo Bossio Wangi, un Français de 26 ans d’origine congolaise. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a estimé que l'assaillant « était mû par la haine, le racisme ».
À Lodève, la riposte a été immédiate. Sébastien Rome, ancien député LFI et conseiller municipal d’opposition, a jugé que la ville n’était pas épargnée par la haine et a dénoncé des propos écœurants. Il a appelé à une solidarité fraternelle et rappelé que chacun en France doit pouvoir croire librement.
Quelque 200 personnes se sont rassemblées, mercredi 28 octobre à 17h, quai de la Mégisserie, devant la mosquée, en solidarité avec les musulmans, pour dire stop à la haine.
Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a lui aussi réagi dans un communiqué. Il refuse que ces actes soient réduits à « de simples provocations ou dégradations » et y voit « des menaces explicites qui visent des personnes en raison de leur appartenance religieuse ». S’inquiétant de la banalisation des discours haineux, l’instance avertit que, lorsque « les paroles de haine se banalisent, le risque qu’elles se traduisent en actes de violence devient une réalité ». Réclamant des pouvoirs publics une meilleure protection des lieux de culte, elle rappelle que « les musulmans de France sont pleinement chez eux dans leur pays ».
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Quelque 200 personnes se sont rassemblées, mercredi 28 octobre à 17h, quai de la Mégisserie, devant la mosquée, en solidarité avec les musulmans, pour dire stop à la haine.
Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a lui aussi réagi dans un communiqué. Il refuse que ces actes soient réduits à « de simples provocations ou dégradations » et y voit « des menaces explicites qui visent des personnes en raison de leur appartenance religieuse ». S’inquiétant de la banalisation des discours haineux, l’instance avertit que, lorsque « les paroles de haine se banalisent, le risque qu’elles se traduisent en actes de violence devient une réalité ». Réclamant des pouvoirs publics une meilleure protection des lieux de culte, elle rappelle que « les musulmans de France sont pleinement chez eux dans leur pays ».
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