Hérault : Lodève fait bloc autour de sa mosquée après de graves menaces islamophobes

« Islam dehors »

« la valise ou le cercueil ».

« était mû par la haine, le racisme ».

« de simples provocations ou dégradations »

« des menaces explicites qui visent des personnes en raison de leur appartenance religieuse »

« les paroles de haine se banalisent, le risque qu’elles se traduisent en actes de violence devient une réalité »

« les musulmans de France sont pleinement chez eux dans leur pays ».