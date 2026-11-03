Rodez : un homme arrêté une dague cachée sous la veste, à l'entrée de la mosquée

Il était un peu moins de 18 heures, dimanche 1er novembre, lorsqu'un homme s'est présenté à la mosquée de Rodez en expliquant qu'il souhaitait embrasser l'islam. Le visiteur, âgé de 28 ans, n'a pas franchi le contrôle de sécurité sans encombre. Prié de vider ses poches par un agent, il a d'abord sorti un Opinel, avant qu'une dague d'environ quinze centimètres ne soit découverte, dissimulée dans sa veste. Alertée sans délai, la police a pu l'interpeller sans incident.
L'homme n'était pas à jeun. Les vérifications ont révélé un taux de 0,77 mg par litre d'air expiré, soit environ 1,54 g d'alcool par litre de sang. Il était par ailleurs déjà connu de la justice pour des faits de délinquance, sans pour autant apparaître dans les fichiers des services de renseignement.
Le procureur de la République de Rodez, Nicolas Rigot-Muller, assure que le suspect n'a pas eu d'attitude menaçante. Le parquet a écarté, en l'état, toute dimension terroriste : l'intéressé sera convoqué devant le tribunal correctionnel pour port d'arme prohibée. L'enquête, menée par le commissariat ruthénois, devra reconstituer le fil de la soirée et éclaircir ses intentions réelles.
Ce nouvel épisode inquiétant survient dans un contexte national lourd pour les fidèles musulmans. Le 23 octobre, Kevin Tessier a tiré sur des passants à Trappes et à La Verrière (Yvelines), tuant une personne et en blessant plusieurs autres ; le Parquet national antiterroriste a été saisi. Le suspect a reconnu avoir choisi ses cibles en fonction de leur religion et leurs origines supposées.
Quelques jours plus tard, des tags haineux et un oiseau mort ont été découverts devant la mosquée de Lodève, dans l'Hérault. À Rodez, la vigilance d'un agent de sécurité aura suffi à désamorcer la situation. Reste à savoir ce que ce visiteur armé était vraiment venu chercher.
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Le procureur de la République de Rodez, Nicolas Rigot-Muller, assure que le suspect n'a pas eu d'attitude menaçante. Le parquet a écarté, en l'état, toute dimension terroriste : l'intéressé sera convoqué devant le tribunal correctionnel pour port d'arme prohibée. L'enquête, menée par le commissariat ruthénois, devra reconstituer le fil de la soirée et éclaircir ses intentions réelles.
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