Attentat de Trappes : le mobile islamophobe avéré, des mesures immédiates réclamées

Pour l’Association de défense contre les discriminations et les actes antimusulmans (ADDAM), ces révélations viennent confirmer ce que l’association redoutait depuis le premier jour. Dans un communiqué parvenu à la rédaction jeudi 29 octobre, elle estime que les déclarations du procureur « confirment la gravité des alertes lancées par ADDAM dès les premières heures de l’attentat meurtrier de Trappes et La Verrière » .



« La dimension raciste et antimusulmane de cette attaque ressort désormais explicitement des déclarations rapportées par le parquet national antiterroriste » , poursuit l'ADDAM. « Elle ne saurait être minimisée, relativisée ou occultée. Il appartient à la justice d’en établir l’ensemble des circonstances et des responsabilités. »



L’association rappelle avoir, dès le 23 octobre, « en lien avec les responsables musulmans locaux et le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines (CIMY) » , saisi le cabinet du ministre de l’Intérieur « pour demander des mesures immédiates de vigilance et de sécurisation des lieux de culte, dans les Yvelines et plus largement au niveau national ». Et d’ajouter : « Les révélations de ce jour démontrent combien ces demandes étaient fondées et nécessaires. »



« L’urgence demeure » , insiste l’ADDAM, qui renouvelle « avec la plus grande fermeté » sa demande de « patrouilles policières et de gendarmerie renforcées et visibles aux abords des mosquées, particulièrement lors des prières du vendredi et des rassemblements importants » . Elle réclame également « une mobilisation coordonnée entre préfets et responsables locaux du culte » et « une accélération des dispositifs de sécurisation des sites cultuels ».