Islamophobie : Michel Houellebecq mis en examen pour ses propos hostiles sur les musulmans

Soumission

Sérotonine

« complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »

Front populaire.

« relèvent donc de la liberté d'opinion et d'expression ».

« cette controverse n’ait pas trouvé son épilogue après la rencontre apaisée avec le recteur de la mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz ».

« Un prophète de malheurs n’appelle pas de ses vœux le malheur, bien au contraire. Sa place n’est pas dans un tribunal »