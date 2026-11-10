Islamophobie : Michel Houellebecq mis en examen pour ses propos hostiles sur les musulmans

Michel Houellebecq © Ministerio de Cultura de la Nación/CC BY-SA 2.0
L'écrivain Michel Houellebecq a été mis en examen, mardi 10 novembre, par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, selon des informations du Figaro. L'auteur de Soumission et de Sérotonine est poursuivi pour « complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
L'affaire remonte à près de quatre ans. La procédure a été déclenchée par les plaintes de plusieurs associations dont l'Union des mosquées de France (UMF), à la suite d'un long entretien entre le romancier et le philosophe Michel Onfray, publié en novembre 2022 dans la revue Front populaire. L'écrivain y tenait des propos hostiles et injurieux aux musulmans et allait jusqu'à évoquer leur départ de France, avant de revenir sur une partie de ses déclarations en 2023.
La défense conteste fermement les poursuites. Ses avocats, Me Thibault de Montbrial et Me Louis Cailliez, soutiennent que les passages visés ne comportent aucune incitation, même implicite, et estiment qu'ils « relèvent donc de la liberté d'opinion et d'expression ». Ils regrettent même que « cette controverse n’ait pas trouvé son épilogue après la rencontre apaisée avec le recteur de la mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz ». La GMP avait, en effet, alors accepté de renoncer à sa plainte.
« Un prophète de malheurs n’appelle pas de ses vœux le malheur, bien au contraire. Sa place n’est pas dans un tribunal », ont estimé ses avocats. L'écrivain de 70 ans encourt un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Lire aussi :
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Après les excuses de Michel Houellebecq aux musulmans, le devenir de la plainte contre l’écrivain en question
Affaire Houellebecq : le ministre de la Justice dénonce les propos antimusulmans de l'écrivain
L'affaire remonte à près de quatre ans. La procédure a été déclenchée par les plaintes de plusieurs associations dont l'Union des mosquées de France (UMF), à la suite d'un long entretien entre le romancier et le philosophe Michel Onfray, publié en novembre 2022 dans la revue Front populaire. L'écrivain y tenait des propos hostiles et injurieux aux musulmans et allait jusqu'à évoquer leur départ de France, avant de revenir sur une partie de ses déclarations en 2023.
La défense conteste fermement les poursuites. Ses avocats, Me Thibault de Montbrial et Me Louis Cailliez, soutiennent que les passages visés ne comportent aucune incitation, même implicite, et estiment qu'ils « relèvent donc de la liberté d'opinion et d'expression ». Ils regrettent même que « cette controverse n’ait pas trouvé son épilogue après la rencontre apaisée avec le recteur de la mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz ». La GMP avait, en effet, alors accepté de renoncer à sa plainte.
« Un prophète de malheurs n’appelle pas de ses vœux le malheur, bien au contraire. Sa place n’est pas dans un tribunal », ont estimé ses avocats. L'écrivain de 70 ans encourt un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
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