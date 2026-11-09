À propos de la rubrique « POINTS DE VUE » Les textes de cette rubrique sont signés par des contributeurs extérieurs. Ils expriment leurs opinions et non celles de la rédaction. Partagez votre point de vue en commentaire ou en écrivant à la rédaction via le formulaire de contact Octobre Rose : les femmes de la communauté musulmane ahmadiyya de France mobilisées contre le cancer du sein Rédigé par Leila Belarbi | Lundi 9 Novembre 2026





À l’occasion d’ Octobre Rose 2026, les femmes de la communauté musulmane ahmadiyya de France se sont une nouvelle fois mobilisées aux côtés des femmes touchées par le cancer du sein. Marches solidaires, actions de sensibilisation, collectes et initiatives locales : partout en France, ces bénévoles ont apporté leur contribution à cette cause. Une mobilisation qui s’inscrit dans un engagement de longue date, bien au-delà du mois d’octobre, au service des autres et de la société.

Une mobilisation née dans les Yvelines, depuis devenue nationale Chaque année, Octobre Rose rappelle l’importance de la prévention, du dépistage et du soutien aux femmes confrontées au cancer du sein. Derrière la maladie, ce sont aussi des familles et des proches qui traversent des moments difficiles, durant lesquels la présence, l’écoute et la solidarité peuvent apporter un précieux réconfort.



C’est dans cet esprit que la Lajna Imaillah France, organisation féminine de la communauté musulmane ahmadiyya de France, participe à cette campagne depuis 2018. Cette mobilisation a débuté dans les Yvelines, aux côtés de l’association La Note Rose, engagée dans l’accompagnement des femmes atteintes d’un cancer du sein. Initialement locale, cette initiative s’est progressivement développée dans différentes régions de France, portée par des femmes bénévoles désireuses de contribuer à cette cause.



Au fil des années, les membres de la Lajna Imaillah France ont ainsi renforcé leur participation aux marches solidaires et aux actions de sensibilisation, en collaboration avec des municipalités et des associations locales.

Une solidarité renouvelée chaque année Cette année encore, les bénévoles se sont mobilisées dans plusieurs villes de France pour soutenir les initiatives locales de lutte contre le cancer du sein. À Saint-Prix, dans le Val-d’Oise, elles ont participé à une marche solidaire de cinq kilomètres. À Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, elles ont également pris part à une marche et, à la demande de la municipalité, tenu un stand proposant du thé à la menthe et des pâtisseries orientales, dont les ventes ont contribué à soutenir la campagne Octobre Rose.



À Strasbourg, elles ont participé à une marche solidaire. À Épernay, dans la Marne, des bénévoles ont confectionné des coussins antidouleur destinés à apporter davantage de confort aux femmes après une chirurgie. D’autres mobilisations ont également eu lieu, notamment à Trie-Château, dans l'Oise, parmi de nombreuses initiatives menées à travers la France.



À travers ces actions, les bénévoles ont souhaité témoigner de leur soutien aux femmes confrontées à la maladie, tout en participant à un élan collectif de sensibilisation et de solidarité. Ces initiatives sont régulièrement saluées par les municipalités et les collectivités locales, qui apprécient l’engagement et la disponibilité des bénévoles.



Au-delà des différences de cultures, de convictions ou de religions, ces actions montrent qu’une solidarité concrète se construit chaque jour dans nos villes et nos quartiers. Des initiatives parfois discrètes, mais qui méritent d’être davantage mises en lumière, tant elles témoignent de ce qui rassemble les citoyens et de leur volonté d’agir ensemble pour le bien de tous.

Un engagement qui va bien au-delà d’Octobre Rose Pour les femmes de la communauté musulmane ahmadiyya de France, la solidarité ne se limite pas au mois d’octobre. La Lajna Imaillah France, organisation administrée et dirigée par des femmes, encourage ses membres à participer activement à la société à travers des actions sociales, humanitaires et citoyennes.



Tout au long de l’année, ses bénévoles consacrent une partie de leur temps à venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Distribution de repas et de vêtements, visites aux personnes âgées ou malades, soutien scolaire, accompagnement de femmes dans leurs démarches administratives, leur recherche d’emploi ou leur parcours vers l’autonomie : autant d’initiatives qui témoignent d’un engagement régulier au service des

autres.



Ambassadrice de l’opération Pièces Jaunes aux côtés de la Fondation des Hôpitaux, la Lajna Imaillah France entame sa quinzième année de mobilisation en faveur des enfants et adolescents hospitalisés. Au cours de cet engagement, des représentantes de l’organisation ont également eu l’occasion de rencontrer Bernadette Chirac, figure historique de l’opération Pièces Jaunes, décédée en juin 2026. Ces différentes actions, réalisées bénévolement, traduisent une volonté constante de soutenir les personnes dans le besoin, sans distinction d’origine, de religion ou de croyance.

Des femmes engagées dans la vie citoyenne française L’engagement des femmes de la Lajna Imaillah France s’étend également à la vie de leurs communes. En collaboration avec les municipalités, les collectivités et les associations, elles participent à de nombreuses initiatives locales et répondent, selon leurs possibilités, aux besoins exprimés sur le terrain.



Durant la crise sanitaire de la Covid-19, des bénévoles se sont ainsi mobilisées pour confectionner et distribuer des masques, apportant leur contribution aux efforts collectifs de solidarité. Elles participent également à des opérations de nettoyage de cimetières, notamment à l’approche des commémorations, témoignant ainsi de leur attachement au devoir de mémoire et au respect de ces lieux. Plantations d’arbres, opérations de nettoyage, collectes solidaires et actions de protection de l’environnement font également partie de leurs initiatives citoyennes.



Ces engagements traduisent leur attachement à la France, leur sens des responsabilités et leur volonté de contribuer au bien commun. Souvent au cœur des débats de société, le voile que portent nombre de ces femmes est aussi, pour elles, l’expression d’une foi qui les encourage à servir les autres. Leur engagement quotidien rappelle que convictions religieuses, participation citoyenne et amour de la patrie peuvent pleinement aller de pair.

Servir l’humanité, une valeur au cœur de leur foi



Cette responsabilité envers les autres est notamment rappelée dans le Saint Coran : « Vous êtes le meilleur peuple, suscité pour le bien de l’humanité ; vous enjoignez ce qui est bien, vous interdisez le mal… » (sourate Al-Imran, verset 111).



Ces enseignements inspirent les nombreuses initiatives de la Lajna Imaillah France, dont les membres s’efforcent de traduire leurs convictions en actions concrètes, au service de la société. Leur participation à Octobre Rose en est une nouvelle illustration. À travers les marches solidaires, les actions de sensibilisation et les gestes de soutien aux femmes touchées par le cancer du sein, elles rappellent que la solidarité repose avant tout sur la présence, l’entraide et l’engagement de chacun.



Une mobilisation qui ne s’arrête pas à une campagne annuelle, mais se poursuit tout au long de l’année, portée par des femmes bénévoles convaincues que chaque geste compte. Une démarche fidèle à la devise de la Communauté Musulmane Ahmadiyya : « Amour pour tous, haine pour

personne. »



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Leila Belarbi est vice-présidente de l'association Lajna Imaillah France.



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