Sur le vif Chalon-sur-Saône : la mairie change les serrures de la mosquée de la rue Edgar-Quinet Rédigé par Lina Farelli | Lundi 16 Novembre 2026





« Ce matin, la Ville de Chalon a repris possession de l’ancienne halle de Sainte-Marie, indûment occupée par une mosquée depuis 1979. » C’est par ces mots que le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a annoncé, lundi 16 novembre, l’issue d’un bras de fer engagé avec l’association cultuelle musulmane qui occupait ce local communal de la rue Edgar-Quinet. « La loi de séparation de 1905 est donc désormais respectée à Chalon » , a-t-il jugé.



L’opération intervient près de deux mois après la décision de la justice administrative. Par une ordonnance du 22 septembre, le tribunal administratif de Dijon avait accordé à la Ville « Une commune ne peut en effet pas mettre gratuitement des locaux à disposition d’une association cultuelle, sans qu’un loyer soit versé par cette dernière » , a-t-il rappelé. Selon la municipalité, l’édile avait pris connaissance de la convention au moment de son renouvellement, en septembre 2021, puis proposé un nouvel accord payant, resté sans réponse de l’association.



« Constatant que rien n’avait bougé depuis fin septembre, en contrariété flagrante avec l’ordonnance du tribunal administratif, nous avons donc procédé ce matin au changement des serrures et à la récupération de notre bien » , a expliqué Gilles Platret. En septembre, il avait averti qu’il n’hésiterait pas à demander à l’État le concours de la force publique si les lieux n’étaient pas libérés. Le président de l’association est désormais invité à prendre contact avec la mairie pour récupérer les affaires restées à l’intérieur, « avant que nous les en retirions soigneusement nous-mêmes » .



Le maire a déjà une idée pour ce bâtiment en pierre de taille du XIXe siècle, situé dans le quartier de la cathédrale : un projet de « halle gourmande ouverte aux producteurs locaux » , censé « renforcer l’attractivité commerciale » de la ville.



Ce dossier s’ajoute à d’autres frictions entre le maire et les lieux de culte musulmans chalonnais. Au printemps dernier, après la prière de l’Aïd al-Fitr, Gilles Platret avait contesté l’emplacement de la mosquée de la rue de Bourgogne, en raison de fidèles ayant occupé la chaussée, et menacé d’engager des démarches pour fermer la salle de prière si la situation se reproduisait.



Lire aussi :

Chalon-sur-Saône : la municipalité obtient l'expulsion d'une mosquée installée depuis près de 50 ans C’est par ces mots que le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a annoncé, lundi 16 novembre, l’issue d’un bras de fer engagé avec l’association cultuelle musulmane qui occupait ce local communal de la rue Edgar-Quinet., a-t-il jugé.L’opération intervient près de deux mois après la décision de la justice administrative. Par une ordonnance du 22 septembre, le tribunal administratif de Dijon avait accordé à la Ville l’expulsion de l'association gestionnaire de la mosquée, installée en plein centre-ville. . Le maire, élu divers droite, reprochait à la commune d’avoir prêté gratuitement ce bien du domaine public à une association cultuelle, ce qu’il estimait contraire au principe de neutralité., a-t-il rappelé. Selon la municipalité, l’édile avait pris connaissance de la convention au moment de son renouvellement, en septembre 2021, puis proposé un nouvel accord payant, resté sans réponse de l’association., a expliqué Gilles Platret. En septembre, il avait averti qu’il n’hésiterait pas à demander à l’État le concours de la force publique si les lieux n’étaient pas libérés. Le président de l’association est désormais invité à prendre contact avec la mairie pour récupérer les affaires restées à l’intérieur,Le maire a déjà une idée pour ce bâtiment en pierre de taille du XIXe siècle, situé dans le quartier de la cathédrale : un projet de, censéde la ville.Ce dossier s’ajoute à d’autres frictions entre le maire et les lieux de culte musulmans chalonnais. Au printemps dernier, après la prière de l’Aïd al-Fitr, Gilles Platret avait contesté l’emplacement de la mosquée de la rue de Bourgogne, en raison de fidèles ayant occupé la chaussée, et menacé d’engager des démarches pour fermer la salle de prière si la situation se reproduisait.Lire aussi :







