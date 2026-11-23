Sur le vif Salut nazi et caricatures racistes : le patron de la police saisit la justice contre des élèves officiers Rédigé par Lina Farelli | Lundi 23 Novembre 2026









L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Après les révélations publiées dimanche 22 novembre par



En cause, des échanges au sein de l'École nationale supérieure de la police (ENSP) de Cannes-Écluse, en Seine-et-Marne. Selon des témoignages anonymes d'élèves, un petit groupe d'apprentis officiers diffusait des contenus choquants sur des fils WhatsApp ou Instagram de la promotion. Parmi eux, la photo d'un mannequin installé dans le bureau des élèves, en uniforme d'officier allemand et dans une posture évoquant le salut nazi, ou encore l'envoi du livre d'Adolf Hitler au format PDF. Les éléments signalés comprennent aussi des photomontages dégradants et des caricatures injurieuses visant notamment un élève d'origine maghrébine.



La 31e promotion concernée compte environ 450 élèves, entrés en formation en septembre 2025 et pour la plupart attendus au diplôme début 2027. Une enquête administrative de l'IGPN a été menée, des sanctions proposées, et un élève officier est déjà suspendu. Reste une question qui fâche : selon Le Parisien , la hiérarchie, alertée dès l'été, n'avait jusqu'ici pris aucune sanction. « On sent le racisme de certains dès qu’on est un peu coloré ou musulman, a confié un élève. On sait que des policiers ont déjà été épinglés pour ce genre de conneries par le passé, on nous a incités à la plus grande prudence. Mais il y a un sentiment d’impunité ou une inconscience totale, je ne sais pas. »



À gauche, les réactions n'ont pas tardé. Plusieurs élus et responsables politiques dont le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, réclament que ces élèves policiers soient sanctionnés sans délai et exclus à vie de l'institution, rappelant que le racisme n'est pas une opinion mais un délit. Le parquet de Fontainebleau a ouvert une enquête judiciaire. Un mannequin en uniforme allemand bras tendu, des caricatures racistes, Mein Kampf partagé entre camarades… Ce ne sont pas des militants d'extrême droite qui sont en cause, mais de futurs officiers de police.L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Après les révélations publiées dimanche 22 novembre par Le Parisien, la Direction générale de la police nationale (DGPN) a saisi la justice. Le signalement a été adressé au parquet de Fontainebleau sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale, et une enquête judiciaire a été ouverte, apprend-t-on lundi 23 novembre.En cause, des échanges au sein de l'École nationale supérieure de la police (ENSP) de Cannes-Écluse, en Seine-et-Marne. Selon des témoignages anonymes d'élèves, un petit groupe d'apprentis officiers diffusait des contenus choquants sur des fils WhatsApp ou Instagram de la promotion. Parmi eux, la photo d'un mannequin installé dans le bureau des élèves, en uniforme d'officier allemand et dans une posture évoquant le salut nazi, ou encore l'envoi du livre d'Adolf Hitler au format PDF. Les éléments signalés comprennent aussi des photomontages dégradants et des caricatures injurieuses visant notamment un élève d'origine maghrébine.La 31e promotion concernée compte environ 450 élèves, entrés en formation en septembre 2025 et pour la plupart attendus au diplôme début 2027. Une enquête administrative de l'IGPN a été menée, des sanctions proposées, et un élève officier est déjà suspendu. Reste une question qui fâche : selon, la hiérarchie, alertée dès l'été, n'avait jusqu'ici pris aucune sanction.a confié un élève.À gauche, les réactions n'ont pas tardé. Plusieurs élus et responsables politiques dont le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, réclament que ces élèves policiers soient sanctionnés sans délai et exclus à vie de l'institution, rappelant que le racisme n'est pas une opinion mais un délit. Le parquet de Fontainebleau a ouvert une enquête judiciaire.







