Sur le vif « Je vais tuer l’imam » : six mois ferme pour un homme ivre et armé devant une mosquée de Saint-Denis Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 19 Novembre 2026









Les faits remontent au vendredi 13 novembre dernier. Fortement alcoolisé et armé d’un couteau, l’homme s’est présenté devant l'édifice religieux. Selon « Je veux l'imam. Je vais tuer l’imam. » Les policiers l’ont interpellé sur place. Il présentait un taux de 2,40 g d’alcool dans le sang et portait un couteau de boucher doté d’une lame de 15 centimètres.



Jugé en comparution immédiate lundi 16 novembre, le prévenu, qui serait sans domicile fixe, a affirmé ne garder aucun souvenir de la scène. À l’audience, la procureure a souligné le caractère préoccupant de son comportement, d’autant plus face à un lieu de culte, qu’elle a décrit comme un endroit particulièrement sensible. Elle a également relevé qu’il n’avait fourni aucune explication et avait refusé de voir les médecins.



La magistrate a requis un an d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire, tandis que l'avocate du prévenu a plaidé la relaxe, affirmant que son client « n'a menacé personne en particulier » . « Il y a six imams dans cette mosquée et aucun n'a souhaité porter plainte, préférant au contraire venir en aide à ce jeune » , a-t-elle indiqué. Le tribunal a refusé la relaxe mais est allé un peu en deçà des réquisitions de la procureure. Il a reconnu le prévenu coupable de menaces de mort et de port d’arme prohibé, et l’a condamné à six mois de prison ferme avec maintien en détention.



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A Marseille, un homme condamné pour avoir glorifié l’attentat de Trappes Un homme de 29 ans a été condamné à six mois de prison ferme pour des menaces de mort proférées devant une mosquée de Saint-Denis, chef-lieu de La Réunion.Les faits remontent au vendredi 13 novembre dernier. Fortement alcoolisé et armé d’un couteau, l’homme s’est présenté devant l'édifice religieux. Selon Zinfos974 , il était environ 20h lorsqu’il a commencé à crier et à interpeller les fidèles rassemblés à la mosquée des Lataniers pour des funérailles, en lançant notamment :Les policiers l’ont interpellé sur place. Il présentait un taux de 2,40 g d’alcool dans le sang et portait un couteau de boucher doté d’une lame de 15 centimètres.Jugé en comparution immédiate lundi 16 novembre, le prévenu, qui serait sans domicile fixe, a affirmé ne garder aucun souvenir de la scène. À l’audience, la procureure a souligné le caractère préoccupant de son comportement, d’autant plus face à un lieu de culte, qu’elle a décrit comme un endroit particulièrement sensible. Elle a également relevé qu’il n’avait fourni aucune explication et avait refusé de voir les médecins.La magistrate a requis un an d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire, tandis que l'avocate du prévenu a plaidé la relaxe, affirmant que son client, a-t-elle indiqué. Le tribunal a refusé la relaxe mais est allé un peu en deçà des réquisitions de la procureure. Il a reconnu le prévenu coupable de menaces de mort et de port d’arme prohibé, et l’a condamné à six mois de prison ferme avec maintien en détention.Lire aussi :







