Un homme de 29 ans a été condamné à six mois de prison ferme pour des menaces de mort proférées devant une mosquée de Saint-Denis, chef-lieu de La Réunion.
Les faits remontent au vendredi 13 novembre dernier. Fortement alcoolisé et armé d’un couteau, l’homme s’est présenté devant l'édifice religieux. Selon Zinfos974, il était environ 20h lorsqu’il a commencé à crier et à interpeller les fidèles rassemblés à la mosquée des Lataniers pour des funérailles, en lançant notamment : « Je veux l'imam. Je vais tuer l’imam. » Les policiers l’ont interpellé sur place. Il présentait un taux de 2,40 g d’alcool dans le sang et portait un couteau de boucher doté d’une lame de 15 centimètres.
Jugé en comparution immédiate lundi 16 novembre, le prévenu, qui serait sans domicile fixe, a affirmé ne garder aucun souvenir de la scène. À l’audience, la procureure a souligné le caractère préoccupant de son comportement, d’autant plus face à un lieu de culte, qu’elle a décrit comme un endroit particulièrement sensible. Elle a également relevé qu’il n’avait fourni aucune explication et avait refusé de voir les médecins.
La magistrate a requis un an d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire, tandis que l'avocate du prévenu a plaidé la relaxe, affirmant que son client « n'a menacé personne en particulier ». « Il y a six imams dans cette mosquée et aucun n'a souhaité porter plainte, préférant au contraire venir en aide à ce jeune », a-t-elle indiqué. Le tribunal a refusé la relaxe mais est allé un peu en deçà des réquisitions de la procureure. Il a reconnu le prévenu coupable de menaces de mort et de port d’arme prohibé, et l’a condamné à six mois de prison ferme avec maintien en détention.
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Jugé en comparution immédiate lundi 16 novembre, le prévenu, qui serait sans domicile fixe, a affirmé ne garder aucun souvenir de la scène. À l’audience, la procureure a souligné le caractère préoccupant de son comportement, d’autant plus face à un lieu de culte, qu’elle a décrit comme un endroit particulièrement sensible. Elle a également relevé qu’il n’avait fourni aucune explication et avait refusé de voir les médecins.
La magistrate a requis un an d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire, tandis que l'avocate du prévenu a plaidé la relaxe, affirmant que son client « n'a menacé personne en particulier ». « Il y a six imams dans cette mosquée et aucun n'a souhaité porter plainte, préférant au contraire venir en aide à ce jeune », a-t-elle indiqué. Le tribunal a refusé la relaxe mais est allé un peu en deçà des réquisitions de la procureure. Il a reconnu le prévenu coupable de menaces de mort et de port d’arme prohibé, et l’a condamné à six mois de prison ferme avec maintien en détention.
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