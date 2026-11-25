Une trentaine de fidèles ont déroulé leurs tapis de prière, vendredi 20 novembre, dans une salle paroissiale du quartier Saint-Rémy, à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Le lieu leur a été prêté gratuitement par le diocèse d’Autun et la paroisse du Bon-Samaritain, quatre jours après la fermeture de la mosquée El-Fath, où ils se réunissaient depuis 1979.
La mosquée occupait l’ancienne halle Sainte-Marie, rue Edgar-Quinet, un bâtiment municipal mis à disposition sans loyer dans le cadre d’une convention. À l’expiration de celle-ci, en 2021, la Ville a commencé à réclamer 20 000 euros par an, une somme que l’association gestionnaire n’a pas pu réunir. Après la saisine de la justice par le maire divers droite Gilles Platret, la municipalité a fait changer les serrures le 16 novembre dernier.
L’association avait contesté la mesure en invoquant une « atteinte à la liberté fondamentale de culte ». Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a néanmoins rejeté son recours dans une ordonnance communiquée le 20 novembre. L’association a fait appel. D’ici là, la salle prêtée par l’Église offre aux fidèles un point de chute provisoire.
La mosquée occupait l’ancienne halle Sainte-Marie, rue Edgar-Quinet, un bâtiment municipal mis à disposition sans loyer dans le cadre d’une convention. À l’expiration de celle-ci, en 2021, la Ville a commencé à réclamer 20 000 euros par an, une somme que l’association gestionnaire n’a pas pu réunir. Après la saisine de la justice par le maire divers droite Gilles Platret, la municipalité a fait changer les serrures le 16 novembre dernier.
L’association avait contesté la mesure en invoquant une « atteinte à la liberté fondamentale de culte ». Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a néanmoins rejeté son recours dans une ordonnance communiquée le 20 novembre. L’association a fait appel. D’ici là, la salle prêtée par l’Église offre aux fidèles un point de chute provisoire.
Le CFCM appelle à renouer le dialogue
Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a salué « avec reconnaissance et gratitude la main tendue par l’évêché d’Autun ». « Ce geste de solidarité confirme une fois de plus que le principe de "Fraternité" vient pallier les atteintes portées à la "Liberté" et à l’"Égalité" par la triste décision du maire », écrit l’instance dans un communiqué paru cette semaine.
Pour le CFCM qui exprime sa « pleine solidarité » avec l’association et les fidèles, « la perte soudaine de cette mosquée, qui les accueille depuis près d’un demi-siècle, porte atteinte à la liberté religieuse fondamentale », alors que l’association « manifestait clairement sa volonté de verser une contrepartie locative ». Il accuse la municipalité d’avoir « orchestré une procédure d’expulsion en catimini » : l’association, « non dûment informée, n’était ni présente ni représentée » à l’audience.
L’instance rappelle que Gilles Platret avait supprimé en 2015 les menus de substitution dans les cantines municipales, une décision annulée depuis par la justice administrative. Elle dénonce une « attitude manifestement hostile à l’égard d’une partie de ses propres administrés » et appelle la Ville à « reprendre sans délai le dialogue avec l’association, avec l’appui de la préfecture si nécessaire ». Le CFCM plaide pour un bail emphytéotique administratif de longue durée, « assorti d’un loyer modéré », qu’il juge « la voie la plus juste et la plus conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat ».
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