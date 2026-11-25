« avec reconnaissance et gratitude la main tendue par l’évêché d’Autun ». « Ce geste de solidarité confirme une fois de plus que le principe de "Fraternité" vient pallier les atteintes portées à la "Liberté" et à l’"Égalité" par la triste décision du maire »

« pleine solidarité »

« la perte soudaine de cette mosquée, qui les accueille depuis près d’un demi-siècle, porte atteinte à la liberté religieuse fondamentale »

« manifestait clairement sa volonté de verser une contrepartie locative »

« orchestré une procédure d’expulsion en catimini »

« non dûment informée, n’était ni présente ni représentée »

« attitude manifestement hostile à l’égard d’une partie de ses propres administrés »

« reprendre sans délai le dialogue avec l’association, avec l’appui de la préfecture si nécessaire »

« assorti d’un loyer modéré »

« la voie la plus juste et la plus conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat »