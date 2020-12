Cantines : les menus de substitution ne portent pas atteinte à la laïcité

« ni obligatoire ni interdit pour les collectivités territoriales de proposer aux élèves des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses »

«

se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »

« ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public n’interdisent aux collectivités de proposer des menus de substitution »

« qui n’était fondée que sur les principes de laïcité et de neutralité du service public »

« un certain manque de courage qui ne peut qu’encourager par ailleurs le séparatisme »

« décision historique du Conseil d’Etat »

« d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte politique, législatif, judiciaire et policier de restriction des libertés fondamentales, et notamment de la liberté de conscience et de culte »

« C’est ici l’Etat de droit et la justice qui ont triomphé, au détriment des passions tristes de l’époque. »

La plus haute juridiction administrative estime, en effet, aujourd'hui qu'il n'estSi le principe de laïcité interdit à quiconque de, le Conseil d'Etat affirme queEn conséquence, la juridiction confirme l'annulation de la décision du conseil municipal de Chalon-sur-Saône,Le maire, Gilles Platret, a réagi à l'avis du Conseil d'Etat dans un communiqué en faisant part de ses regrets face à. Il a ainsi réaffirmé son refus de proposer des menus de substitution dans la restauration scolaire.Pour sa part, le président de la LDJM, Karim Achoui, a salué unequi est est. Avant d'affirmer :