SERIC 2026 : chrétiens et musulmans face aux vents mauvais, dans une France sous tension

Le thème national de cette 26e édition sonne comme un appel : « Résister aux vents mauvais et réparer notre humanité. » Le GAIC part d'un constat lucide. Nos sociétés sont traversées de tensions, tentées par le repli sur soi, et nos liens se fragilisent en conséquence. D'où la question posée en ouverture de son communiqué sur la journée du 21 novembre : « Comment résister sans céder à la peur ? »



La réponse proposée tient en un mot, décliné trois fois : réparer. Réparer les liens individuels et sociaux, réparer la nature pour réparer l'humain, et réparer la justice. Le dialogue islamo-chrétien y est pensé comme un espace pour comprendre les défis du moment et prendre la mesure de notre responsabilité dans la construction d'un avenir partagé.



Le GAIC détaille ce vaste chantier. Il commence par les relations interpersonnelles et sociales. Vient ensuite la nature : en cherchant à la réparer, l'humain pourrait mieux mesurer sa place au sein du vivant et « faire naître de nouvelles solidarités » .



Reste la justice, dont plusieurs drames récents ont révélé le délabrement, selon le GAIC. L'association invite à la repenser comme institution, mais aussi « comme valeur à faire renaitre sous d’autres formes que la punition, l’enfermement, le bannissement » . Elle n'oublie pas la justice internationale : « Quand bien même les organisations internationales ont souvent été impuissantes à empêcher les conflits et encore plus à parvenir à imposer la paix, elles agissaient néanmoins comme régulateurs nous protégeant de la barbarie dans laquelle nous sommes plongés actuellement. » Une allusion, entre autres, aux conflits au Proche-Orient qui font rage, dans une quasi indifférence du monde.



L'ambition se veut concrète. Les organisateurs entendent ouvrir des pistes d'action à hauteur d'homme, dans les rencontres, les engagements et les gestes du quotidien, pour faire grandir l'amitié par le dialogue.



Et le dialogue islamo-chrétien dans tout cela ? Pour le GAIC, il est précisément « au cœur du sujet » . L'association est convaincue qu'il se construit en réfléchissant ensemble aux questions qui concernent tous les habitants d'une société multiconfessionnelle, et que de ce dialogue peut naître « une amitié solide » .