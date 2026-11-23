À l'approche de la présidentielle de 2027, une question s'impose : combien de talents la France est-elle encore prête à sacrifier avant de comprendre qu'elle abandonne une partie de ses propres enfants ?
Il est temps de dire les choses sans détour : les jeunes issus de l'immigration sont, d'abord et avant toute chose, pleinement français. Ils ne sont pas des citoyens sous condition, des Français à l'essai ou des individus dont l'appartenance nationale devrait être régulièrement vérifiée à l'aune de leur patronyme, de leur couleur de peau, de leur religion supposée ou des origines de leurs parents. Ils sont nés ici, ont grandi ici, ont étudié ici et entendent construire leur avenir ici. La France est leur pays. Point final !
Pourtant, notre société continue trop souvent de les enfermer dans une identité héritée, comme si leurs origines familiales devaient déterminer leur place dans la communauté nationale. Cette assignation permanente est une injustice, mais aussi une erreur politique et économique majeure.
Car derrière les représentations médiatiques qui réduisent trop souvent cette jeunesse aux difficultés des quartiers populaires, il existe une majorité silencieuse de jeunes diplômés, ambitieux, compétents et désireux de réussir. Beaucoup sont titulaires de masters, de diplômes d'ingénieurs, de doctorats ou de qualifications professionnelles exigeantes. Ils ont cru à la promesse républicaine : travailler, étudier, se former et réussir par le mérite. Mais une fois leurs diplômes obtenus, certains découvrent que les portes ne s'ouvrent pas aussi facilement qu'ils l'espéraient. Le patronyme, l'adresse, l'apparence ou l'origine supposée peuvent encore constituer des obstacles à l'embauche et à l'évolution professionnelle. Résultat : certains acceptent des emplois sous-rémunérés, largement en dessous de leurs qualifications, tandis que d'autres font un choix autrement plus radical : partir.
Lire aussi : La France, tu l'aimes mais tu la quittes : l'enquête sur l'exil silencieux des Français musulmans qui fait du bruit
Il est temps de dire les choses sans détour : les jeunes issus de l'immigration sont, d'abord et avant toute chose, pleinement français. Ils ne sont pas des citoyens sous condition, des Français à l'essai ou des individus dont l'appartenance nationale devrait être régulièrement vérifiée à l'aune de leur patronyme, de leur couleur de peau, de leur religion supposée ou des origines de leurs parents. Ils sont nés ici, ont grandi ici, ont étudié ici et entendent construire leur avenir ici. La France est leur pays. Point final !
Pourtant, notre société continue trop souvent de les enfermer dans une identité héritée, comme si leurs origines familiales devaient déterminer leur place dans la communauté nationale. Cette assignation permanente est une injustice, mais aussi une erreur politique et économique majeure.
Car derrière les représentations médiatiques qui réduisent trop souvent cette jeunesse aux difficultés des quartiers populaires, il existe une majorité silencieuse de jeunes diplômés, ambitieux, compétents et désireux de réussir. Beaucoup sont titulaires de masters, de diplômes d'ingénieurs, de doctorats ou de qualifications professionnelles exigeantes. Ils ont cru à la promesse républicaine : travailler, étudier, se former et réussir par le mérite. Mais une fois leurs diplômes obtenus, certains découvrent que les portes ne s'ouvrent pas aussi facilement qu'ils l'espéraient. Le patronyme, l'adresse, l'apparence ou l'origine supposée peuvent encore constituer des obstacles à l'embauche et à l'évolution professionnelle. Résultat : certains acceptent des emplois sous-rémunérés, largement en dessous de leurs qualifications, tandis que d'autres font un choix autrement plus radical : partir.
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Le courage de dresser le bilan de 40 années de politique de la Ville
L'Angleterre, le Canada, les États-Unis et l'Australie deviennent alors des destinations envisagées par ces jeunes talents qui espèrent trouver ailleurs une meilleure reconnaissance de leurs compétences et des perspectives professionnelles plus attractives. D'autres, parmi les plus entreprenants et les plus brillants, envisagent même de réinvestir les territoires de leurs ancêtres, notamment en Afrique ou au Maghreb, pour y créer des entreprises, développer des activités économiques et mettre leur intelligence au service de nouvelles opportunités.
Que ces choix soient libres et légitimes ne fait aucun doute. Mais une question devrait nous interpeller : pourquoi la France forme-t-elle des talents qu'elle ne parvient pas toujours à retenir et à valoriser ? Une nation qui laisse partir ses compétences faute de reconnaissance organise elle-même son appauvrissement intellectuel et économique.
Il faut également avoir le courage de dresser le bilan de 40 années de politique de la Ville. Depuis les années 1980, les gouvernements successifs ont multiplié les dispositifs, les contrats, les crédits, les structures d'accompagnement et les programmes de rénovation urbaine.
Des résultats existent, des quartiers ont été transformés et des associations ont accompli un travail remarquable. Mais pouvons-nous sérieusement nous satisfaire de constater que, quatre décennies plus tard, les difficultés d'accès à l'emploi, les inégalités scolaires, les discriminations territoriales et le sentiment de relégation demeurent aussi préoccupants ? Nous avons parfois financé des dispositifs sans transformer suffisamment les trajectoires. Nous avons multiplié les structures sans toujours produire de véritables perspectives. Nous avons trop souvent géré les difficultés plutôt que de combattre leurs causes. La politique de la Ville ne peut pas devenir une politique de gestion permanente de la relégation. Elle doit redevenir une politique de conquête de la réussite.
Que ces choix soient libres et légitimes ne fait aucun doute. Mais une question devrait nous interpeller : pourquoi la France forme-t-elle des talents qu'elle ne parvient pas toujours à retenir et à valoriser ? Une nation qui laisse partir ses compétences faute de reconnaissance organise elle-même son appauvrissement intellectuel et économique.
Il faut également avoir le courage de dresser le bilan de 40 années de politique de la Ville. Depuis les années 1980, les gouvernements successifs ont multiplié les dispositifs, les contrats, les crédits, les structures d'accompagnement et les programmes de rénovation urbaine.
Des résultats existent, des quartiers ont été transformés et des associations ont accompli un travail remarquable. Mais pouvons-nous sérieusement nous satisfaire de constater que, quatre décennies plus tard, les difficultés d'accès à l'emploi, les inégalités scolaires, les discriminations territoriales et le sentiment de relégation demeurent aussi préoccupants ? Nous avons parfois financé des dispositifs sans transformer suffisamment les trajectoires. Nous avons multiplié les structures sans toujours produire de véritables perspectives. Nous avons trop souvent géré les difficultés plutôt que de combattre leurs causes. La politique de la Ville ne peut pas devenir une politique de gestion permanente de la relégation. Elle doit redevenir une politique de conquête de la réussite.
L'éducation reste la mère de toutes les chances de réussite, mais encore faut-il que notre système éducatif sache évoluer
Pendant ce temps, une autre réalité s'impose à nous : celle des jeunes qui basculent dans les économies souterraines, deviennent guetteurs, dealers ou intermédiaires de réseaux criminels, tandis que d'autres sombrent dans les stupéfiants et l'alcoolisation. Il serait irresponsable d'attribuer ces trajectoires à une origine ou à une culture. La délinquance n'est pas une fatalité et encore moins une identité. Mais nous devons comprendre pourquoi l'argent facile, la reconnaissance immédiate et l'illusion d'une ascension sociale rapide peuvent devenir plus attractifs qu'un parcours scolaire dont les débouchés semblent incertains.
Les réseaux criminels savent recruter, rémunérer et fidéliser. Ils exploitent les désillusions, les vulnérabilités et parfois l'absence totale de perspectives. Nous devons combattre ces trafics avec fermeté, protéger les habitants et les travailleurs qui en sont victimes, mais aussi empêcher que ces organisations deviennent les premiers recruteurs d'une jeunesse que la société n'a pas su suffisamment accompagner. Il faut combattre les trafiquants sans abandonner les jeunes que les trafics cherchent à recruter.
L'éducation reste la mère de toutes les chances de réussite, mais encore faut-il que notre système éducatif sache évoluer. Nous ne pouvons pas demander à une jeunesse façonnée par le numérique, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle de se conformer exclusivement à des méthodes pédagogiques conçues pour une autre époque.
Lire, écrire, compter, raisonner et acquérir une solide culture générale restent des fondamentaux non négociables. Mais l'école doit aussi savoir reconnaître les différentes formes d'intelligence, valoriser les aptitudes techniques, scientifiques, artistiques et entrepreneuriales, individualiser les parcours et prévenir le décrochage. Un jeune en difficulté scolaire n'est pas un jeune dépourvu de capacités. Un adolescent qui ne réussit pas dans un cadre pédagogique traditionnel n'est pas un déchet du système éducatif. C'est à l'institution de trouver les voies permettant de révéler ses talents. Nous avons besoin d'enseignants mieux accompagnés, de méthodes modernisées et de passerelles réelles entre l'école, l'université, l'apprentissage et l'entreprise.
Les réseaux criminels savent recruter, rémunérer et fidéliser. Ils exploitent les désillusions, les vulnérabilités et parfois l'absence totale de perspectives. Nous devons combattre ces trafics avec fermeté, protéger les habitants et les travailleurs qui en sont victimes, mais aussi empêcher que ces organisations deviennent les premiers recruteurs d'une jeunesse que la société n'a pas su suffisamment accompagner. Il faut combattre les trafiquants sans abandonner les jeunes que les trafics cherchent à recruter.
L'éducation reste la mère de toutes les chances de réussite, mais encore faut-il que notre système éducatif sache évoluer. Nous ne pouvons pas demander à une jeunesse façonnée par le numérique, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle de se conformer exclusivement à des méthodes pédagogiques conçues pour une autre époque.
Lire, écrire, compter, raisonner et acquérir une solide culture générale restent des fondamentaux non négociables. Mais l'école doit aussi savoir reconnaître les différentes formes d'intelligence, valoriser les aptitudes techniques, scientifiques, artistiques et entrepreneuriales, individualiser les parcours et prévenir le décrochage. Un jeune en difficulté scolaire n'est pas un jeune dépourvu de capacités. Un adolescent qui ne réussit pas dans un cadre pédagogique traditionnel n'est pas un déchet du système éducatif. C'est à l'institution de trouver les voies permettant de révéler ses talents. Nous avons besoin d'enseignants mieux accompagnés, de méthodes modernisées et de passerelles réelles entre l'école, l'université, l'apprentissage et l'entreprise.
Passer d'une politique de gestion des populations à une politique de développement des personnes et des talents
Il faut également rompre avec cette relation verticale, parfois patriarcale, qui consiste à parler de la jeunesse sans véritablement lui donner la parole. L'autorité éducative est nécessaire, mais elle ne doit pas devenir domination. La transmission ne doit pas être synonyme de soumission. Les jeunes doivent être responsabilisés, écoutés et associés aux décisions qui engagent leur avenir. Notre société doit aussi prendre la mesure des nouvelles menaces : recrutement numérique par les réseaux criminels, cyberaddictions, jeux d'argent, escroqueries en ligne, stupéfiants et nouveaux créneaux de l'argent facile. Nous ne pouvons pas combattre les dérives du XXIe siècle avec des réponses exclusivement pensées au siècle précédent.
Enfin, cessons l'assignation cultuelle et le déterminisme socioculturel. Un jeune français issu de l'immigration n'est pas le représentant automatique d'une religion, d'une communauté ou d'une culture. Il est un citoyen libre de ses convictions et de ses choix. Il peut être croyant ou non-croyant, attaché à l'histoire de ses ancêtres ou désireux de s'en émanciper. Il ne doit jamais être enfermé dans une identité que d'autres auraient décidé pour lui. La France n'a pas besoin de blocs de citoyens perpétuellement opposés les uns aux autres. Elle a besoin d'un destin commun.
C'est précisément tout l'enjeu de la présidentielle de 2027. Nous devons changer de doctrine et passer d'une politique de gestion des populations à une politique de développement des personnes et des talents. Cela suppose de combattre les discriminations à l'embauche, de lutter contre le déclassement des diplômés, de faciliter l'accès aux responsabilités, de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, de moderniser l'école et de reconstruire des parcours d'émancipation dans les quartiers populaires.
Cela suppose surtout de cesser d'opposer les Français entre eux. La peur du déclassement ne concerne pas seulement les descendants de l'immigration : elle traverse les classes populaires, les classes moyennes, les salariés, les fonctionnaires, les agriculteurs et les entrepreneurs. La justice sociale ne consiste pas à organiser la concurrence entre les précarités, mais à donner à chacun les moyens de sortir de la sienne.
Enfin, cessons l'assignation cultuelle et le déterminisme socioculturel. Un jeune français issu de l'immigration n'est pas le représentant automatique d'une religion, d'une communauté ou d'une culture. Il est un citoyen libre de ses convictions et de ses choix. Il peut être croyant ou non-croyant, attaché à l'histoire de ses ancêtres ou désireux de s'en émanciper. Il ne doit jamais être enfermé dans une identité que d'autres auraient décidé pour lui. La France n'a pas besoin de blocs de citoyens perpétuellement opposés les uns aux autres. Elle a besoin d'un destin commun.
C'est précisément tout l'enjeu de la présidentielle de 2027. Nous devons changer de doctrine et passer d'une politique de gestion des populations à une politique de développement des personnes et des talents. Cela suppose de combattre les discriminations à l'embauche, de lutter contre le déclassement des diplômés, de faciliter l'accès aux responsabilités, de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, de moderniser l'école et de reconstruire des parcours d'émancipation dans les quartiers populaires.
Cela suppose surtout de cesser d'opposer les Français entre eux. La peur du déclassement ne concerne pas seulement les descendants de l'immigration : elle traverse les classes populaires, les classes moyennes, les salariés, les fonctionnaires, les agriculteurs et les entrepreneurs. La justice sociale ne consiste pas à organiser la concurrence entre les précarités, mais à donner à chacun les moyens de sortir de la sienne.
La jeunesse française ne réclame pas des privilèges, mais des possibilités
Nous devons porter une ambition autrement plus élevée : une France dans laquelle un jeune de Seine-Saint-Denis, de Marseille, de Lyon, de Lille ou de La Réunion puisse nourrir les mêmes ambitions qu'un jeune issu des milieux les plus favorisés ; une France où le diplôme ouvre des portes, où le travail permet de vivre dignement, où l'entrepreneuriat n'est pas réservé à ceux qui disposent déjà d'un capital familial et relationnel, et où les origines ne constituent jamais un plafond de verre.
La jeunesse française ne demande pas une République particulière. Elle demande que la République tienne ses promesses. Elle ne réclame pas des privilèges, mais des possibilités. Elle ne veut pas être éternellement considérée comme la descendante d'une immigration passée. Elle veut être reconnue comme la force vive de la France présente et future.
La jeunesse n'est pas le problème de la France. Elle est sa plus grande chance. La véritable question que les candidats à la présidentielle devraient avoir le courage de poser n'est donc pas de savoir comment demander à cette jeunesse de s'intégrer davantage, mais comment faire en sorte que la France cesse de gaspiller ses talents, de décourager ses diplômés et d'abandonner ses enfants.
Car une nation qui ne donne pas à toute sa jeunesse les moyens de réussir compromet bien davantage que son avenir électoral : elle compromet son avenir tout court. Pour une République de la reconnaissance, de l'émancipation et de la réussite pour toutes et tous.
*****
Youssouf Omarjee est membre fondateur du collectif Musulmans engagés pour le respect et la concorde par l'inclusion dans l'île de La Réunion (Merci 974).
Lire aussi :
Regards sur la France actuelle : au-delà des crispations identitaires
Et aussi :
Musulmans de France : du repli à l’engagement citoyen, les trois pièges à éviter
La mécanique du soupçon, l'engrenage de la haine : quand l'islam devient un instrument de conquête du pouvoir
Les musulmans de France n'ont pas à passer un examen de nationalité à chaque présidentielle
La jeunesse française ne demande pas une République particulière. Elle demande que la République tienne ses promesses. Elle ne réclame pas des privilèges, mais des possibilités. Elle ne veut pas être éternellement considérée comme la descendante d'une immigration passée. Elle veut être reconnue comme la force vive de la France présente et future.
La jeunesse n'est pas le problème de la France. Elle est sa plus grande chance. La véritable question que les candidats à la présidentielle devraient avoir le courage de poser n'est donc pas de savoir comment demander à cette jeunesse de s'intégrer davantage, mais comment faire en sorte que la France cesse de gaspiller ses talents, de décourager ses diplômés et d'abandonner ses enfants.
Car une nation qui ne donne pas à toute sa jeunesse les moyens de réussir compromet bien davantage que son avenir électoral : elle compromet son avenir tout court. Pour une République de la reconnaissance, de l'émancipation et de la réussite pour toutes et tous.
*****
Youssouf Omarjee est membre fondateur du collectif Musulmans engagés pour le respect et la concorde par l'inclusion dans l'île de La Réunion (Merci 974).
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