Passer d'une politique de gestion des populations à une politique de développement des personnes et des talents

Il faut également rompre avec cette relation verticale, parfois patriarcale, qui consiste à parler de la jeunesse sans véritablement lui donner la parole. L'autorité éducative est nécessaire, mais elle ne doit pas devenir domination. La transmission ne doit pas être synonyme de soumission. Les jeunes doivent être responsabilisés, écoutés et associés aux décisions qui engagent leur avenir. Notre société doit aussi prendre la mesure des nouvelles menaces : recrutement numérique par les réseaux criminels, cyberaddictions, jeux d'argent, escroqueries en ligne, stupéfiants et nouveaux créneaux de l'argent facile. Nous ne pouvons pas combattre les dérives du XXIe siècle avec des réponses exclusivement pensées au siècle précédent.



Enfin, cessons l'assignation cultuelle et le déterminisme socioculturel. Un jeune français issu de l'immigration n'est pas le représentant automatique d'une religion, d'une communauté ou d'une culture. Il est un citoyen libre de ses convictions et de ses choix. Il peut être croyant ou non-croyant, attaché à l'histoire de ses ancêtres ou désireux de s'en émanciper. Il ne doit jamais être enfermé dans une identité que d'autres auraient décidé pour lui. La France n'a pas besoin de blocs de citoyens perpétuellement opposés les uns aux autres. Elle a besoin d'un destin commun.



C'est précisément tout l'enjeu de la présidentielle de 2027. Nous devons changer de doctrine et passer d'une politique de gestion des populations à une politique de développement des personnes et des talents. Cela suppose de combattre les discriminations à l'embauche, de lutter contre le déclassement des diplômés, de faciliter l'accès aux responsabilités, de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, de moderniser l'école et de reconstruire des parcours d'émancipation dans les quartiers populaires.



Cela suppose surtout de cesser d'opposer les Français entre eux. La peur du déclassement ne concerne pas seulement les descendants de l'immigration : elle traverse les classes populaires, les classes moyennes, les salariés, les fonctionnaires, les agriculteurs et les entrepreneurs. La justice sociale ne consiste pas à organiser la concurrence entre les précarités, mais à donner à chacun les moyens de sortir de la sienne.