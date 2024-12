Une veillée interreligieuse pour les droits humains à Paris

« cette démarche commune pour faire grandir en nous et autour de nous un esprit de paix et de fraternité ».

« document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu’être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »

« désir de bâtir un monde plus juste et plus humain, où chacun puisse exister librement et en sécurité, en n’oubliant jamais qu’au-delà de toutes nos appartenances et de toutes nos convictions, nous formons une seule et même famille humaine ».

Un an après la veillée de prière interreligieuse pour la paix au Proche-Orient, le Forum 104, à Paris, accueille de nouveau une veillée interconvictionnelle centrée cette fois sur les droits humains mardi 10 décembre, à l’occasion de la Journée des droits de l'Homme. Plusieurs organisations religieuses et interreligieuses sont à l’initiative deFigurent la Coordination interconvictionnelle du Grand Paris (CINPA), l'Amitié judéo-musulmane de France (AJMF-Paris), Coexister l’Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) ou encore le Cercle des amis d’Emouna, du nom de la formation à vocation interreligieuse ouverte à Sciences Po Paris.Près de 80 ans après la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'Homme par l’Assemblée générale des Nations Unies,, les organisateurs entendent manifester ensemble leurMardi 10 décembre à 20h30Forum 104 - 104 Rue de Vaugirard - 75006 ParisEntrée libre - Inscription possible ici Lire aussi :