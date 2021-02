Une réouverture précoce de la mosquée de Pantin envisagée sous conditions

« ouvrir des discussions avec les fidèles, à l'exclusion »

La mosquée de Pantin, fermée pour une durée de six mois depuis octobre 2019, va-t-elle rouvrir ses portes plus tôt que prévue ? Dans un communiqué publié lundi lundi 8 février, la préfecture de la Seine-Saint-Denis se dit prêt àdu recteur du lieu de culte, M'hammed Henniche, et de son principal imam, Ibrahim Doucouré.Le préfet rappelle les conditions dans lesquelles il pourrait, mise en cause par l'exécutif pour avoir diffusé sur sa page Facebook la vidéo d'un parent d'élève dénonçant le cours d'histoire du professeur Samuel Paty avant son assassinat. Une réouverture qui ne pourrait avoir lieu qu'après la mise en œuvre de changements concrets en matière de gestion du lieu de culte, notamment pour empêcher tout, indique-t-on., est-il signifié., affirme encore la préfecture.En outre, le communiqué souligne quepour envisager une reprise d'activités au sein de la mosquée de Pantin.De fait, la préfecture a précisé qu'elle ne souhaitait pas que le dirigeant du lieu de culte et l'imam de la mosquée, à qui est reprochée une implication dans la mouvance islamiste radicale d'Ile-de-France, prennent part aux discussions devant aboutir à une autorisation de réouverture., conclut la préfecture.Cette annonce intervient quelques jours après que Gérald Darmanin a laissé entrevoir une réouverture de la mosquée avant le terme des six mois., avait affirmé le ministre le 1er février à l'Assemblée nationale, en pleins débats autour du projet de loi contre le séparatisme.