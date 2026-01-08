Points de vue Une rencontre interreligieuse inédite contre l’extrême droite à l’abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer Rédigé par Laurent Grzybowski | Jeudi 8 Janvier 2026





« Résister aux idéologies d’extrême droite, une exigence spirituelle ? » Tel sera le thème du 30e Interfestival des religions et des convictions qui se tiendra du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février à l’abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer, dans les Côtes d’Armor. Ce colloque interconvictionnel, en partenariat avec les médias catholiques Le Cri et Témoignage Chrétien , est organisé par le mouvement Coexister, Les Amis de La Vie, les Poissons Roses, Démocratie & Spiritualité, des associations engagées dans le vivre ensemble et la promotion d’une société plus inclusive et plus fraternelle.



Pour ces associations, la montée des idéologies d’extrême droite n’est pas une simple fluctuation politique : « Elle une menace directe contre les fondements mêmes de nos sociétés et de notre humanité partagée. » Portée par un fort courant populiste, en France comme à l’international, cette déferlante traverse notre vie politique bien au-delà des partis qualifiés d’extrême-droite. Elle prend diverses formes : nationalismes identitaires et agressifs, instrumentalisation des religions, remise en cause du droit international, nostalgies autoritaires, xénophobie institutionnalisée, antisémitisme, islamophobie, théories du complot, révisionnisme historique, masculinisme, suprémacisme, déni climatique, augmentation des budgets militaires, etc.

Résister par « fidélité aux sources mêmes de nos traditions spirituelles et humanistes » « ces phénomènes sapent les principes sur lesquels reposent nos sociétés, notamment dans le domaine des droits humains.» . Face à cela, les traditions religieuses, quelles qu’elles soient - judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme, hindouisme, sagesses asiatiques -, tout comme l’humanisme laïque, devraient converger sur un point : l’exigence absolue de respecter le principe de fraternité et la dignité de chaque être humain. Le respect de la vie humaine, le refus de l’exclusion et de toutes les formes de discrimination, le souci de la paix, l’appel à la justice et à la vérité, ne sont pas négociables. « Résister aux idéologies d’extrême droite, c’est défendre ce socle spirituel commun face à des forces qui prônent la division, la haine et la loi du plus fort. Ce n’est pas un combat accessoire, c’est une fidélité aux sources mêmes de nos traditions spirituelles et humanistes. »



Que faire concrètement pour lutter contre ces dérives ? Comment passer de la dénonciation à l’action ? Comment mobiliser les citoyens - croyants ou non - que nous sommes ? En quoi notre foi ou nos convictions spirituelles sont-elles concernées ? Comment ne pas désespérer et garder une joie militante ? Autant de questions auxquelles tenteront de répondre les nombreux acteurs associatifs présents à ce colloque, théologiens, politologues et autres universitaires. Conférences, débats, tables-rondes, ateliers thématiques et temps interspirituels rythmeront cette rencontre totalement inédite.



Laurent Grzybowski est président de la Coordination interreligieuse pour le Grand Paris (CINPA). Pour s’inscrire à la rencontre https://www.abbaye-st-jacut.com/programmation/detail/interfestival-2026-resistance



