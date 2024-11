Une exposition sur les arts turco-islamiques à la Grande Mosquée de Paris

La Grande Mosquée de Paris abritera du samedi 2 au lundi 4 novembre une exposition autour des arts turco-islamiques, organisée dans le cadre des Journées de la culture turque par l’ambassade de Turquie avec le concours de l’Union des affaires culturelles turco-islamiques (DITIB) France et du Diyanet, la Direction des Affaires religieuses turques. A côté de l’exposition, des conférences ainsi que des ateliers de calligraphie et de marbrure figurent au programme.Cet événement intervient alors que débute, vendredi 1er novembre à Strasbourg, le salon de la Turquie, aussi connu sous le nom du Festiculture. Ce dernier se déploiera également à Villepinte, en région parisienne, du samedi 9 au lundi 11 novembre.Lire aussi :Et aussi :