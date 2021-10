Un voyage interreligieux à travers la France à la rencontre d'acteurs de la paix

« Il devient urgent de responsabiliser les citoyens, de les inciter à participer à des actions de terrain pour le vivre-ensemble dans une société cosmopolite et d’imaginer un pilotage qui puisse réunir toutes les expériences et surtout leur permettre de durer. » C’est la raison pour laquelle la Maison du dialogue et de la paix (Madipax) s’active en organisant un voyage interreligieux à travers la France du 17 au 24 octobre.



Après l’Algérie en octobre 2015, l’Italie en mars 2017 et l’Egypte en mars 2019, l’association, basée à Nantes et à Paris, entend « maintenir cette dynamique intergénérationnelle et interculturelle sur le terrain » en proposant cette fois aux acteurs du dialogue de tous horizons et de toutes convictions de réaliser un voyage itinérant dans l’Hexagone à la rencontre d’acteurs de la paix. Une initiative qu’elle présente comme « une invitation à faire un pas vers l’autre différent et à se laisser surprendre par le goût de l’autre » . Un tel voyage « prendra tout son sens si nous arrivons à tisser des liens profonds et continus avec tous les acteurs de sens que nous rencontrerons sur place » , indique Madipax.