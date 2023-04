Ukraine : à l'iftar du Ramadan, Zelensky aux petits soins pour les soldats musulmans

« une nouvelle tradition de respect »

« Avec cela, nous montrons que l'Ukraine valorise chacun et chaque communauté »

« La diversité, quand elle est soutenue par le respect, fait partie du caractère d'une Ukraine indépendante. Que notre caractère soit toujours fortifié et incite le peuple à de bonnes actions. L'Ukraine est reconnaissante aux musulmans de notre pays et à tous les membres de la communauté musulmane du monde qui, comme nous, veulent la paix et la protection contre le mal »

« Il n'y a pas d'autre alternative que la libération de la Crimée, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour le monde entier »

« Que le Ramadan béni, malgré la tristesse et la douleur de la guerre, soit lumineux pour vous ! »

« Puisse l'iftar apporter une consolation à tout le monde à travers le monde, dans la communauté musulmane, peu importe où vous vous trouvez maintenant. »

Le président Volodymyr Zelensky a partagé, vendredi 7 avril, un iftar avec des soldats musulmans en signe de respect pour leur engagement dans la guerre contre la Russie. Ce dîner officiel, qui a été organisé dans un centre culturel tatar dans la région de Kiev, est une première pour la présidence ukrainienne.En présence de représentants du Mejlis, l'Assemblée traditionnelle des Tatars de Crimée, le chef de l'Etat a annoncé que ce dîner du rupture du jeûne deviendra désormaisinstaurée chaque année par les autorités., a-t-il déclaré., a-t-il poursuivi.Volodymyr Zelensky, qui a remis des médailles aux soldats présents, a profité de cette occasion pour critiquer le traitement des Tatars et autres musulmans de Crimée par les Russes. Ce territoire du sud de l'Ukraine est annexé par Moscou depuis 2014., a-t-il affirmé., a-t-il souhaité.