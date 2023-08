USA : une rÃ©solution contre l'islamophobie adoptÃ©e par la plus grande association du barreau amÃ©ricain

L'Association du barreau américain (ABA), la plus importante organisation représentant les avocats outre-Atlantique, a adopté, mardi 8 août, une résolution condamnant fermement l'islamophobie.



En ce sens, la résolution 254, adoptée a l'unanimité des 587 délégués d'ABA, exhorte les États fédéraux et le Congrès à mettre en place des mesures efficaces pour combattre ce phénomène.



Forte du soutien du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), l'ABA encourage les membres des forces de sécurité à suivre des formations spécifiques afin d'être mieux armées contre les discriminations et les crimes de haine fondées sur la religion.



Elle appuie également l'implémentation de campagnes de sensibilisation grand public contre l'islamophobie afin de « promouvoir une meilleure compréhension de l'islam et des musulmans, dissiper les stéréotypes et les préjugés et favoriser une culture du respect pour la diversité religieuse » , lit-on dans le document final.