Etats-Unis : une nouvelle résolution portée au Congrès pour condamner l’islamophobie

« déplore les attaques contre des personnes de toute confession dans leurs lieux de culte »

« affirme les droits des minorités religieuses aux États-Unis et dans le monde à pratiquer leur religion en paix »

« s'engage à mettre fin à la violence armée »

« est aussi un moment où les attaques et les menaces envers nos frères et sœurs musulmans s’accroissent à travers tout le pays et dans le monde entier »

« Cette augmentation de la haine ne vise pas uniquement les musulmans. (...) Pour affronter les affres de l'intolérance religieuse et de la haine, nous devons comprendre que nos destins sont liés »

« Nous devons réaffirmer que tous les croyants devraient avoir le droit de prier sans crainte. »

L'élue démocrate au Congrès américain Ilhan Omar a présenté, jeudi 23 mars, une nouvelle résolution condamnant l'islamophobie. Le texte, qui commémore la date d’anniversaire du massacre de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, évoque des attaques récentes envers les musulmans et condamne l’idéologie et la violence des suprémacistes blanc ainsi que les théories conspirationnistes comme « le grand remplacement » Le texte, quiet, est soutenu par plus d’une vingtaine de membres du Congrès. Il a été officialisé au premier jour du mois de Ramadan, une semaine après la première Journée internationale contre l’islamophobie instaurée par l’ONU.Le mois du Ramadan, a rappelé l’élue du Minnesota lors d'une conférence de presse à Washington., a affirmé Ilhan Omar, elle-même l’une des deux musulmanes membres du Congrès américain avec Rashida Tlaib. Une résolution condamnant l'islamophobie avait été adoptée par la Chambre des représentants fin 2021 , mais elle attend depuis d'être examinée par le Sénat.Lire aussi :Et aussi :