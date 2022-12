Sur le vif États-Unis : une commission inter-agences pour combattre l’antisémitisme et l’islamophobie Rédigé par Lionel Lemonier (avec Reuters) | Jeudi 15 Décembre 2022 à 12:45





« La première mission de cette commission sera de développer une stratégie nationale pour contrecarrer l’antisémitisme » , explique la présidence dans un communiqué.



Cette décision intervient après la tenue récente d’une importante réunion avec les responsables de plusieurs organisations juives, alors que de nombreux rapports indiquent que l’antisémitisme progresse dans l’ensemble des États-Unis. Ce sujet a fait les gros titres de la presse ces dernières semaines lorsque l’ancien président Donald Trump a accueilli le suprémaciste blanc Nick Fuentes et le rappeur Kanye West dans son club privé en Floride. L'ex de Kim Kardashian, qui se fait maintenant appelé Ye, a reçu de nombreuses critiques après avoir fait une série de commentaires antisémites sur Twitter dont une éloge du dictateur nazi Adolf Hitler. Son compte a depuis été suspendu du réseau social.



L'année 2021 a enregistré le plus grand nombre d’incidents antisémites depuis 40 ans. Selon le FBI, plus de 7 200 crimes de haine ont été dénombrés en 2021 aux Etats-Unis. Plus de 60 % d’entre eux sont des crimes commis en raison de la race, des origines et de l’appartenance ethnique.



Lire aussi :

Etats-Unis : la lutte contre l’islamophobie au cœur des débats entre élus au Congrès

Etats-Unis : juifs et musulmans de l'Utah unis contre l'islamophobie et l'antisémitisme La Maison Blanche a annoncé, lundi 12 décembre, la mise sur pied d'une commission inter-agences fédérales pour coordonner la lutte contre l’antisémitisme, l’islamophobie et les autres formes de discrimination., explique la présidence dans un communiqué.Cette décision intervient après la tenue récente d’une importante réunion avec les responsables de plusieurs organisations juives, alors que de nombreux rapports indiquent que l’antisémitisme progresse dans l’ensemble des États-Unis. Ce sujet a fait les gros titres de la presse ces dernières semaines lorsque l’ancien président Donald Trump a accueilli le suprémaciste blanc Nick Fuentes et le rappeur Kanye West dans son club privé en Floride. L'ex de Kim Kardashian, qui se fait maintenant appelé Ye, a reçu de nombreuses critiques après avoir fait une série de commentaires antisémites sur Twitter dont une éloge du dictateur nazi Adolf Hitler. Son compte a depuis été suspendu du réseau social.L'année 2021 a enregistré le plus grand nombre d’incidents antisémites depuis 40 ans. Selon le FBI, plus de 7 200 crimes de haine ont été dénombrés en 2021 aux Etats-Unis. Plus de 60 % d’entre eux sont des crimes commis en raison de la race, des origines et de l’appartenance ethnique.Lire aussi :