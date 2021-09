Etats-Unis : juifs et musulmans de l'Utah unis contre l'islamophobie et l'antisémitisme

« En tant que responsables religieux et communautaires, nous prions pour la paix, la vie et le bien-être de tous les civils innocents. Nous rappelons que nos textes saints soulignent que "Celui qui assassine une âme, c'est comme s'il avait assassiné l'humanité entière" »

Solidaires ensemble contre la haine. Dans l'Utah, 23 organisations juives et musulmanes ont signé un appel à lutter contre l'islamophobie et l'antisémite au sein de leur communautés respectives. Après le nouvel épisode de violences qui a secoué le Proche-Orient, 13 associations musulmanes et dix associations juives ont décidé d'unir leurs voix dans le cadre d'un appel à la paix diffusé mardi 24 mai., font part les signataires., déclarent-ils, enjoignant leurs communautés àtout acte de violence et de destruction à l'encontre des musulmans et des juifs, ainsi que leurs lieux de culte.L'appel est à l'initiative de Samuel Sepctor, rabbin de la Congrégation Kol Ami, une synagogue située à Salt Lake City. Le responsable religieux a rapidement convaincu Luna Banuri, directrice la Ligue musulmane civique de l'Utah., a déclaré le rabbin auprès du Salt Lake Tribune a-t-il insisté., a appuyé Luna Banuri.Ces déclarations, qui interviennent après la découverte d'une croix gammée inscrite sur une synagogue de la ville, viennent rappeler l'absolue nécessité de tendre la main à son prochain. Les religieux invitent ainsi « tous les enfants d'Abraham/Ibrahim à (les) joindre afin de prier pour la paix et de meilleurs lendemains » et demandent à leurs communautés respectives de se tendre la main