« une technologie de pointe, notamment des capteurs installés aux entrées principales de la Grande Mosquée »

« permet de surveiller en temps réel les flux, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'optimiser la gestion des foules en collaboration avec les autorités compétentes »

Plus de 16 millions de musulmans se sont rendus sur le site sacré de La Mecque pour accomplir le petit pèlerinage (omra) au cours du mois du Ramadan 1446/2025 , a informé, lundi 31 mars, la présidence générale pour les affaires de la Grande Mosquée et de la Mosquée du Prophète auprès de l'Agence de presse saoudienne.Au total, en ajoutant ceux et celles qui ont fait la omra, plus de 122 millions de fidèles (122 286 712) ont prié dans les mosquées sacrées de La Mecque et de Médine dont 75,5 millions dans le premier site.Toujours selon la présidence générale pour les affaires de la Grande Mosquée de la Mecque, le lieu sacré a enregistré un record d'affluence en une nuit, avec quelque 4,1 millions de fidèles à s'y rassembler pour la nuit du 29e nuit du Ramadan, le dernier du mois béni sur décision des autorités saoudiennes. Elles avaient fixé l'Aïd el-Fitr pour dimanche 30 mars. Afin de gérer efficacement la foule, les autorités ont eu recours àet qui. Plus de 18 000 professionnels de santé ont été mobilisés 24h/24 pour assurer des soins préventifs, curatifs et d'urgence aux fidèles.