Fin du Ramadan 2025 : quels pays musulmans ont fixé l'Aïd el-Fitr pour lundi 31 mars ?

L'Arabie Saoudite a annoncé l'Aïd el-Fitr pour dimanche 30 mars, non sans surprise. Bien avant elle, la Turquie avait fait cette même annonce, mais en se fondant sur une autre méthode que celle de l'observation. Plusieurs pays voisins ont emboîté le pas aux Saoudiens en fixant la date de fin du Ramadan pour samedi 29 mars : le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et le Yemen. L'Irak, le Liban et la Palestine aussi.En revanche, le sultanat d'Oman, limitrophe du royaume saoudien, a annoncé l'Aïd pour lundi 31 mars. Et il est loin d'être le seul dans la région, à commencer par l'Egypte, qui a assuré l'impossibilité de voir le nouveau croissant lunaire samedi 29 mars. Pareillement pour la Jordanie, la Syrie et l'Iran ainsi que plusieurs pays d'Asie dont l'Indonésie, la Malaisie et le Pakistan. Les musulmans d'Inde vont également fêter l'Aïd lundi 31 mars. Leur mois de jeûne comptera 30 jours.Au Maghreb, la Tunisie et l'Algérie en feront de même. Le Maroc ayant commencé un jour après le monde musulman, elle annoncera la date de fin du Ramadan dimanche 30 mars pour un Aïd lundi 31 mars ou mardi 1er avril, avec des chances pour que le royaume chérifien fixe la fin du mois de jeûne pour dimanche 30 mars.En France, pas de divergence au rendez-vous cette année 2025 : l'Aïd el-Fitr sera célébré dimanche 30 mars, après l'annonce de la Grande Mosquée de Paris.