Fin du Ramadan 2025 : pourquoi une divergence sur la date de l’Aïd el-Fitr en France est probable

« à 00h12 GMT (01h12, heure de Paris) »

« aux données des calculs scientifiques, même si certains pays musulmans ne parviennent pas à observer le croissant »

« Dans le passé, dans des conditions similaires à celles attendues pour le samedi 29 mars 2025, aucun pays musulman ne pouvait observer le croissant lunaire, ni à l’œil nu ni au télescope, ce qui aurait logiquement conduit à fixer la fête au lundi 31 mars. Cependant, ces dernières années, certains pays du Moyen-Orient ont commencé à utiliser des caméras LCD de dernière génération, à très haute sensibilité. Il est donc possible que le croissant soit détecté dans ces régions, la lune restant visible quelques minutes après le coucher du soleil. Ainsi, même si l’observation à l’œil nu ou au télescope reste impossible, l’observation par caméra pourrait être réalisable »

« cela pourrait inchaAllah réduire, voire éliminer, les divergences d’interprétation en France entre ceux qui suivent la méthode du calcul et ceux qui privilégient l’observation visuelle »

Un responsable du CTMF, Mohamed Najah, va dans le sens de Smaïl Mostefaoui. S'il sera effectivement impossible de voir le nouveau croissant lunaire dans la partie est de l'océan Atlantique samedi 29 mars, sa naissance aura tout de même lieu ce même jour, avec une possibilité d'observation de l'astre en Amérique du Nord, ce qui suffit à fixer l'Aïd al-Fitr pour dimanche 30 mars. Un choix conforme, fait part le théologien mercredi 19 mars., imagine Mohamed Najah. En utilisant cette méthode,D'ici là, la date de l'Aïd al-Fitr 2025 pourrait bien ne pas être la même pour tous. A ceux et celles qui se posent la question, célébrer la fête dimanche 30 mars ne constituera pas une erreur pour les jeûneurs. Les instances ayant fixé cette date sur un ton définitif se fondent sur des arguments théologiques solides prônant la méthode des calculs astronomiques et le principe de transfert de visibilité consistant à entamer le mois lunaire partout dans le monde dès lors que le premier croissant lunaire est théoriquement visible dans n'importe quel point de la Terre. La même méthode que la Turquie, qui verra la fin du Ramadan samedi 29 mars. La Nuit du doute portera bien son nom cette année pour la fixation du début du mois de Chawwal 1446/2025.