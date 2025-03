La fin du changement d’heure n’est pas d’actualité dans l’Union européenne. Cette année encore, le passage à l’heure d’été s’effectuera donc en France dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars. A 2h du matin, il sera donc 3h. Une heure de sommeil en moins qui intervient en toute fin du mois du Ramadan. En 2025, le mois du Ramadan s’est entièrement déroulé à l’heure d’hiver…ou presque. Tout est affaire de point de vue.Les musulmans partisans du calendrier hégirien universel considèrent en effet que le dernier jour de jeûne sera samedi 29 mars et que l’Aïd al-Fitr sera dimanche 30 mars. La dernière annonce en ce sens nous vient du Conseil français du culte musulman (CFCM). La situation est autre pour les fidèles favorables aux annonces issues d’une observation visuelle du nouveau croissant lunaire lors des Nuits du doute. Cette année, ils pourraient célébrer l’Aïd el-Fitr lundi 31 mars et mettre donc fin à leur jeûne la veille.Que dimanche 30 mars soit jour de jeûne ou jour de fête, il faudra veiller à rester attentif la nuit du 29 au 30 mars pour ne pas se tromper sur l’heure à laquelle débute le jeûne ou la prière de l’Aïd. Si la plupart des appareils connectés se mettent automatiquement à jour, il faudra tout de même s'assurer que ce soit bien le cas... et éviter d'ajouter une heure supplémentaire au nouvel horaire affiché !Pour les jeûneurs ayant pour habitude de se lever pour prendre un repas le matin (suhur), ce changement d’heure devrait tout de même leur profiter puisqu’ils auront une heure de plus pour manger. Ils devront en revanche prendre leur mal en patience en fin de journée car, même s’ils jeûnent le même nombre d’heures qu’avant le passage à l’heure d’été, ils devront patienter plus longtemps par rapport à l’horaire affichée la veille pour prendre leur repas du soir (iftar).Pour les lieux de culte organisant la prière de l'Aïd, le changement d'heure pourrait être source de pagaille si peu de fidèles sont vigilants. La prière du vendredi 28 mars devra donc être une occasion pour les responsables de mosquées de faire le rappel.En 2026, le passage à l’heure d’été n’impactera aucun musulman à l’heure du Ramadan. Les journées de jeûne seront, ces prochaines années, toujours plus courtes, ce qui facilitera indéniablement les musulmans de France dans leur pratique de ce rite auquel ils attachent une importance particulière.Lire aussi :Fin du Ramadan 2025 : le CFCM annonce la date de l'Aïd el-Fitr en Francehttps://www.saphirnews.com/Fin-du-Ramadan-2025-le-CFCM-annonce-la-date-de-l-Aid-el-Fitr-en-France_a30681.html